نيكولاس جاكسون: أريد أن أصبح مثل كريم بنزيما!

هداف تشيلسي لا يستبعد أي شيء..

أدلى السنغالي نيكولاس جاكسون نجم تشيلسي الإنجليزي بحوار مع منصة "توك سبورت" تناول فيه العديد من الأمور التي تخص مشواره الكروي.

كان من بين أبرز ما تناوله جاكسون الضغوط التي يتعرض لها إثر تذبذب مستواه في أول موسم له مع تشيلسي الإنجليي بعد قدومه من فياريال الإسباني.

وقال جاكسون إنه "كان يشجع ريال مدريد في باه، وحينها كان كريم بنزيما يهدر العديد من الكرات السانحة".

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وأضاف: "لكن بعد ذلك حقق كريم بنزيما الكرة الذهبية، لست أقول هذا لأؤكد أنني على نفس المستوى، لا أستطيع الوصول إلى هذا المستوى الآن".

وأردف: "لكنني لست قلقًا لأنني شاهدت هذا يحدث من قبل، سأواصل التحسن كل يوم من أجل أن أصبح ما أريد أن أكونه".