نيكولاس بيبي يكرر إنجاز هازارد في الدوري الفرنسي

مهاجم ليل نيكولاس بيبي يواصل تحقيقه للأرقام القياسية

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق الإيفواري نيكولاس بيبي إنجازًا شخصيًا جديدًا، وذلك في المباراة التي فاز فيها فريق ليل على فريق نيم بخماسية دون رد في إطار مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الفرنسي.

وبهذا الفوز يقترب نادي ليل من الصعود إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث بقى في المركز الثاني برصيد 68 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه ليون.

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حيث أن نيكولاس بيبي نجم ليل نجح في إحراز الهدف رقم 20 له هذا الموسم، ليصبح أول لاعب من ليل يسجل هذا الكم من الاهداف منذ إيدين هازارد نجم تشيلسي الحالي الذي قام بتسجيل 20 هدفًا أو أكثر في موسم 2011/2012 مع نفس الفريق.

ويلقى نيكولاس بيبي صاحب ال23 عامًا اهتمامًا كبيرًا من صفوة الأندية الأوروبية للتعاقد معه في الميركاتو، حيث صرح رئيس نادي ليل بأن اللاعب سيرحل لمن يدفع مبلغ أكبر بين أندية آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وبايرن ميونيخ الألماني.