نيكلاس فولكروج.. "الأسنان المكسورة" تسعى لافتراس الخصوم في كأس العالم

كل نسخة من بطولات كأس العالم تكون فرصة ذهبية لظهور لاعبين يولدون من رحمها، الألمان على وجه الخصوص يملكون الكثير من الإرث المتعلق بهذه الفكرة.

من كأس العالم اكتسب فرانز بيكنباور أسطوريته وكذلك لوثار ماتيوس، من كأس العالم بات ميروسلاف كلوزه أسطورة كروية وسار على نهجه توماس مولر، من كأس العالم عرف الكوكب مواهب جيرد مولر الخارقة، نحن الآن على موعد مع نجم جديد قد يولد في كأس العالم قطر 2022 رغم أنه يبلغ من العمر 29 عامًا.

الحديث هنا عن نيكلاس فولكروج نجم فيردر بريمن ومنتخب ألمانيا والذي يراهن عليه هانز فليك مدرب المانشافت في المركز رقم 9 في ظل إصابة تيمو فيرنر المفاجئة قبل المونديال.

أحد هدافي الدوري الألماني في الوقت الراهن وبالتحديد صاحب المركز الثاني هذا الموسم برصيد 10 أهداف، يقدم مستوى مبهرًا استحق من خلاله الانضمام إلى قائمة منتخب ألمانيا لكأس العالم 2022 في قطر.

بخلاف ما يقدمه فولكروج والذي كان آخره إحراز هدف مع المانشافت ضد عمان والذي جعل المشجعين الألمان يمنحونه 53% من أصواتهم للبدء أساسيًا ضد اليابان، فإن فولكروج يملك سمة شكلية تبدو أشبه بعلامة تجارية خاصة به.

