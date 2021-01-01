"نيستلروي كاد يكسر رونالدو، والوضع كان جنونيًا في مانشستر يونايتد"

ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد يكشف عن تفاصيل واقعة تدخل فان نيستلروي العنيف على كريستيانو رونالدو.

كشف ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد عن تفاصيل واقعة سابقة بين الثنائي رود فان نيستلروي وكريستيانو رونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ميرور"، وأكد خلالها فيرديناند أن نيستلروي كان يمكنه تحقيق أكثر بكثير مما حققه في مانشستر يونايتد.

وقال فرديناند: "الوضع كان جنونيًا في مانشستر يونايتد، كل شيء كان ينقلب ببساطة، كان هناك الكثير من التستوسترون في الأجواء".

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وأضاف: "في إحدى المرات تعامل رود فان نيستلروي مع رونالدو بعنف، وأسقطه أرضًا بشكل متتالي، وأمسك كريستيانو بوتر أكيليس".

وأكمل: "الكرة ذهبت لرود بعد ذلك فتدخلت عليه بعنف وقلت له لماذا تتعامل مع رونالدو بتلك الصورة، ولم يكن سعيدًا بما قمت به لكن كل من حولنا تدخلوا فورًا وأنتهى الأمر".

وأردف: "كان نلعب المباراة ونفوز بها بأربعة أهداف وإذا لم يسجل رود كان يبدو عاطفيًا للغاية، هو أفضل منهي هجمات رأيته في حياته، لو استمر في مانشستر يونايتد كان سيكسر كل رقم ممكن".

جدير بالذكر أن نيستلروي كان قد سجل 150 هدفًا في 219 مباراة مع مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.