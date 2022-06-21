نيستلروي : سنقاتل لإعادة دي يونج إلى الدوري الهولندي
كشف رود فان نيستلروي المدير الفني لنادي آيندهوفن الهولندي، عن رغبته في الحصول على خدمات لوك دي يونج هذا الصيف.
وقضى دي يونج الموسم الماضي معارًا من إشبيلية إلى برشلونة، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب ليعود مرة أخرى للنادي الأندلسي.
ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن المهاجم الهولندي وقع على عقد مسبق مع نادي تولوكا المكسيكي، قد يعرضه للخطر في حالة التوقيع مع آيندهوفن.
اختيارات المحررين
ومن جانبه قال نيستلروي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:"نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل إعادة لوك دي يونج للدوري الهولندي".
وأضاف:"هو مهاجم استثنائي بالنسبة لنا، عودته إلى آيندهوفن ليست واقعية في الوقت الحالي لكنها ممكنة، لدي الكثير من الإيمان تجاه هذا الأمر".
وتابع:"التفاؤل لا يعني أن الصفقة ستحدث، ولكننا سنفعل كل ما هو ممكن وأكثر لجعل هذه الفرصة حقيقة واقعة".
وتواجه صفقة انضمام صاحب الـ31 سنة لآيندهوفن العديد من الصعوبات التي تخص النواحي المالية وبالتحديد راتبه المرتفع مقارنة بباقي اللاعبين في هولندا.
جدير بالذكر أن دي يونج الذي ينتهي عقده مع إشبيلية في يونيو 2023، سجل 7 أهداف في 29 مباراة مع برشلونة بكل البطولات الموسم الماضي.
اقرأ أيضًا..