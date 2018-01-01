نيدفيد: مواجهة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد هي الأصعب

قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أجريت اليوم، وأسفرت عن مواجهات نارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى التشيكي بافيل نيدفيد؛ أسطورة يوفنتوس الإيطالي السابق، أن قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، صعبة للغاية على اليوفي، معولًا على نجم الفريق كريستيانو رونالدو في قيادته للتأهل لدور الـ8.

وكانت قرعة دور الـ16 التي أجريت اليوم الإثنين، قد أسفرت عن مواجهة السيدة العجوز لأتلتيكو مدريد الإسباني. (للاطلاع على نتائج القرعة كاملة)

نيدفيد قال، في تصريحاته لـ"سكاي سبورت" الإيطالية: "كان أهم شيء التأهل إلى دور الـ16 مثلما قال أليجري، ولا يزال مبكرًا كثيرًا التفكير في النهائي من الآن، نحتاج للحظ خلال دور الـ16، لكننا كذلك لدينا فريق قوي للغاية، بإمكانه الوصول بعيدًا في البطولة، وعلى الجميع ألا يقلل من شأن الفرق الإيطالية".

وأضاف: "رونالدو هو رجل دوري الأبطال، هو أظهر للجميع ذلك، هو لاعب قوي للغاية ويمكننا التأهل لدور الـ8 من خلاله، فبالتأكيد سيعتمد يوفنتوس عليه، لكن الفريق يحتاج كذلك لبقية لاعبيه، لأن أتلتيكو مدريد فريق متوازن للغاية ومن الصعب مواجهته.

"الأتلتي لديه دفاع قوي، يتمركز في الخلف، ويترك جريزمان وبقية اللاعبين في الأمام يسببون لخصومهم مشكلات عديدة".

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أسطورة السيدة العجوز السابق تابع: "ستكون مباراتي الذهاب والإياب صدامًا صعبًا وقليلي الأهداف مع وجود توازن في الملعب.

"لاعبو يوفنتوس ومدربهم يحققون جميع أهدافهم، لكن قد نُهزم من فريق قوي".

يذكر أن لقاء الذهاب من المقرر أن يقام في 12 من فبراير المقبل بإسبانيا، على أن تستضيف إيطاليا الإياب في الخامس من مارس.