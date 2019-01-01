نيدفيد: يجب أن نستمتع بكرة القدم التي نقدمها

الأسطورة التشيكية يؤيد تصريحات المدرب..

طالب بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس الإيطالي بالاستمتاع بكرة القدم التي يقدمها الفريق، قبل أن تأتي النتائج تبعاً لذلك.

وقال نيدفيد لسكاي سبورت إيطاليا:"يجب أن نتعلم أن نأخذ كل مباراة بشكل مستقل، وإلا سنقع في مشاكل".

وأضاف:"يوفنتوس كان يفعل هذا بشكل جيد لأعوام، ولكن لا يمكننا أخذ أي شيء باعتباره أمر مسلم به".

وأوضح:"الفوز اليوم سيكون إيجابياً في المجموعة، ولكن أولاً يجب أن نستمتع بكرة القدم التي نقدمها، ثم ستأتي النقاط كنتيجة لذلك".

وتابع:"هناك الكثير من الفرق القوية في أوروبا والتي يمكنها الفوز علينا أو على أي أحد، أنا أتفهم الأمر حين يقوله المدرب ماوريتسيو ساري. نشعر أننا في مستوى جيد ويمكننا القيام بشيء كبير".

يذكر أن يوفنتوس افتتح المجموعات بالتعادل مع أتلتيكو مدريد خارج ملعبه بهدفين لمثلهما.