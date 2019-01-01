نيدفيد: لقد كان صراعًا حقيقيًا من أجل دي ليخت

بافيل نيدفيد يتحدث بإيجابية عن المدافع الجديد ليوفنتوس ماتياس دي ليخت

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قال المدير الرياضي ليوفنتوس بافيل نيدفيد إن التعاقد مع ماتياس دي ليخت كان صرعًا حقيقيًا مع العديد من الأندية الكبرى حول العالم.

وكان يوفنتوس قد حصل على التوقيع الرسمي لدي ليخت منذ أسبوع، في صفقة جعلته مدافع في تاريخ كرة القدم مقابل 84 مليون يورو.

وحول ذلك، قال نيدفيد إن التعاقد مع دي ليخت كان خطوة حقيقية للأمام، وكان هدفًا بالنسبة للفريق في الميركاتو الحالي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

وأضاف: "لقد كان صراعًا حقيقيًا من أجل التعاقد مع ماتياس دي ليخت وسط اهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا بخدماته"

وتابع: "لقد وضع أياكس 75 مليون يورو كحد أدنى من أجل التفاوض بشأن دي ليخت، وأندية مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة قررا خوض التحدي"

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يذكر أن يوفنتوس كان قد تعاقد مع كل من أدريان رابيو وأرون رامسي وبيليجريني قبل أن يتعاقد مع المدافع الدولي الهولندي الشاب.