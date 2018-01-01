نيدفيد عن ماروتا: رجل محترف، ولكنه لم ينتمِ ليوفنتوس

نيدفيد يتحدث حول تحول ماروتا من يوفنتوس إلى إنتر ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث أسطورة يوفنتوس والإداري في غدارة أنييلي بافيل نيدفيد حول التحول الذي حدث للمدير الرياضي جيوسيبي ماروتا من إدارة يوفنتوس إلى إدارة إنتر ميلان. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان نادي إنتر ميلان قد أعلن رسميًا بالأمس عن تولي جيوسيبي ماروتا منصب الرئيس التنفيذي في النادي، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره الرئيس ستيفن زهانج ونائبه خافيير زانيتي.

وبخصوص ذلك، قال بافيل نيدفيد عن جيوسيبي ماروتا بعد سؤاله عنه: "إنه رجل ذكي جدًا، إداري ناجح، من أفضل الأشخاص الذين عملت معهم"

وأضاف: "في كل الأحوال الرجل عمل معنا طيلة 8 سنوات، وكان سببًا مباشرًا في تحقيق الكثير من النجاحات، إلا أنه لم ينتمِ إلى يوفنتوس كمشجع أولًا، لقد كان إداريًا فقط"

وتابع: "في حالة ماروتا يمكنك أن تنجح في أكثر من مكان، الرجل يمتلك عقلية احترافية ممتازة، وهو قادر على التكيف مع الأوضاع المختلفة في أي مكان"

يذكر أن ماروتا كان قد ترك منصبه كرئيس تنفيذي في يوفنتوس مطلع الشهر الماضي بعد خلاف مع الرئيس أندريا أنييلي، ومن ثم تواصلت معه إدارة الإنتر ليكون مشرفًا على مشروع زهانج الرئيس الجديد.