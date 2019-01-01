نيدفيد: خروج إنتر من دوري الأبطال؟ لا أهتم

كيف يرى نيدفيد توديع إنتر لدوري أبطال أوروبا؟

قال أسطورة نادي يوفنتوس والعضو الحالي في إدراته بافيل نيدفيد إنه لا يعطي اهتمامًا لخروج إنتر من دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد خسر من برشلونة مساء أمس على ملعبه جيوسيبي مياتزا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ليودع دوري الأبطال من دور المجموعات.

وحول ذلك، قال نيدفيد إنه يركز مع يوفنتوس فقط ورحلته من أجل الفوز بالدوري الإيطالي وكذلك دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

وأضاف: "لا أهتم بخروج إنتر أو تأهله، هذا لا يعنيني، كونهم منافس في الدوري هذا لا علاقة له بمشوارهم في الأبطال، أنا أركز مع يوفنتوس فقط"

وتابع: "لدينا مباراة أمام باير ليفركوزن سنلعبها بقوة حتى بعض ضمان التأهل، هذه هي عادات يوفنتوس دائمًا والأمر الذي لا يتغير بمرور الزمن"

وأردف: "التراجع الذي حدث مؤخرًا على مستوى النتائج ليس مؤشرًا لأي شيء من الممكن أن يحدث في نهاية الموسم، لقد شاهدنا يوفنتوس في سنوات عدة كيف يقلب كل شيء في النهاية"

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يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي بفارق نقطتين فقط عن المتصدر إنتر.