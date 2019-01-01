نيدفيد يقترب من التشكيل الأساسي للأهلي أمام الإنتاج الحربي

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري والضغط على الزمالك صاحب المركز الأول ووصيفه بيراميدز في المركز الثاني.

وينوي لاسارتي بالدفع بكريم نيدفيد ضمن التشكيل الأساسي للأهلي أمام الإنتاج الحربي، بجانب عمرو السولية في وسط الملعب وإراحة حمدي فتحي.

وكان يغيب السولية وحمدي فتحي عن التشكيل الأساسي للأهلي أمام حرس الحدود في المباراة الماضية، حيث كان الأهلي قد بدأ بكلًا من حسام عاشور وحمدي فتحي في وسط الملعب.

وينوي لاسارتي أيضًا الدفع بحسين الشحات أساسيًا بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة حرس الحدود وبدأ المدير الفني بجيرالدو.

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ويأتي التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – ناصر ماهر

الهجوم: حسين الشحات – جونيور أجايي – رمضان صبحي