نيدفيد: أستطيع أن أرقد في سلام في حال تُوج يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

نيدفيد يتحدث عن تتويج يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا وما يمثله له من طموح شخصي ومهني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث بافيل نيدفيد أسطورة يوفنتوس أحد إدارييه الحاليين حول دوري أبطال أوروبا، حيث أكد أنه سيستطيع أن يرقد في سلام في حال التتويج بالبطولة.

وينتظر يوفنتوس مواجهة كبرى أمام أتليتيكو مدريد في واحدة من أبرز مواجهات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ألابووووم! 🚀



صاروخية ألابا حسمت فوزًا مهمًا للبايرن قبل موقعة آنفيلد.. 👊 pic.twitter.com/CXDea3U68G

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وبخصوص المباراة، تحدث بافيل نيدفيد، حيث أكد أن يوفنتوس أصبح يمتلك فريقًا قويًا ويستطيع الفوز على أي فريق.

وقال نيدفيد: "نحترم جميع المنافسين، ولكننا لا نخشى أحدًا، البطل عليه أن يكون مستعدًا لمجابهة أي فريق مهما كان اسمه"

وأضاف: "أتمنى أن يتوج يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، هو حلم قديم يتأجل منذ سنوات، ولن أستطيع أن أرقد في سلام قبل أن يحدث"

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يذكر أن يوفنتوس كان قد خسر نهائيين من آخر 4 نهائيات لعبت، وذلك في 2015 أمام برشلونة وفي 2017 أمام ريال مدريد.