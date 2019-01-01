نيجيريا تؤكد سلامة كالو وتنفي خضوعه للجراحة

اللاعب تعرض لأزمة صحية في التدريبات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد الاتحاد النيجيري سلامة لاعبه صامويل كالو بعد تعرضه لوعكة صحية في تدريبات المنتخب النيجيري، ونفى خضوع اللاعب لجراحة.

الواقعة حدثت مساء الجمعة أثناء تدريبات المنتخب النيجيري استعداداً للقاء الافتتاحي السبت أمام بوروندي ضمن المجموعة الثانية بالاسكندرية.

وقال ديمولا أولاجيري، المتحدث الإعلامي للاتحاد النيجري، في تصريحات للصحافة: "قالوا لي إن كالو حالته مستقرة، ذهب للمستشفى وأجرى فحوصات وأكدوا سلامته".

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⭕️ أفضل لاعب في مباراة اليوم هو محمود حسن تريزيجيه باختيارات متابعي @GoalAR 🔝#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Kvy39MJQgd — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

وأضاف: "التشخيص كان أن كالو تعرض للجفاف، وأخبروه أنه يحتاج للحصول على المزيد من السوائل".

ونقلت وسائل الإعلام تقارير عن خضوع اللاعب لقسطرة للقلب في أعقاب تعرضه لسكتة قلبية أثناء التدريبات، وهو ما تأكد عدم صحته.

وتوافدت رسائل المساندة لمهاجم بوردو من قبل الجماهير النيجيرية والمصرية والبلجيكية والفرنسية بعد الأنباء عن مشكلته الصحية.

بطولة أمم أفريقيا انطلقت مساء الجمعة بمباراة انتصر فيها المنتخب المصري على نظيره الزيمبابوي بهدف نظيف ضمن المجموعة الأولى.