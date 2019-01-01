نيتو حارس فالنسيا يرفض الخضوع للجراحة ويفضل اللعب بإصبع مكسور

النجم البرازيلي نيتو حارس مرمى فريق فالنسيا يرفض الخضوع لعملية جراحية بعد إصابته أمام رينجرز ويريد المشاركة أمام إسبانيول مصابًا في الدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الحارس البرازيلي نيتو يرفض الخضوع لعملية جراحية في الوقت الجاري قبل أن يخوض مباراة فريقه المقبلة في الدوري ضد إسبانيول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن اللاعب يريد أن يتواجد أساسيًا في مواجهة الخفافيش المقبلة ضد إسبانيول في الجولة الـ 24من الدوري الإسباني.

وكان نيتو قد تعرض للإصابة في مواجهة فالنسيا الأخيرة أمام جلاسكو رينجرز بالدوري الأوروبي والتي أقيمت في اسكتلندا ضمن لقاءات ذهاب دور الـ 32.

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وكشفت التقارير الطبية أن اللاعب يعاني من كسر في إصبع السبابة في يده اليمنى مما يعني أن مشاركته ستمثل خطرًا عليه في وضعه الحالي.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب علم أنه ليس بالضرورة أن يخضع لعملية جراحية ومن وقتها قرر ألا يخضع لها وأن يشارك في المباراة لكن القرار النهائي سيكون للمدير الفني رغم تجهيز الأطباء لقفاز واقي له.

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جدير بالذكر أن فريق فالنسيا لا يمر بأفضل مواسمه حيث يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بينما سيدخل إسبانيول المباراة في المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة.