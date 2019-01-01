نيتو: اللعب لبرشلونة له ظروف خاصة وفالديز هو أسطورتي

نيتو حارس برشلونة الجديد يؤكد سعادته بالانضمام لصفوف النادي الكتالوني ويشير لصعوبة اللعب للبلوجرانا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد نيتو حارس مرمى فريق برشلونة الجديد وفالنسيا السابق على سعادته بالانضمام لصفوف البلوجرانا، وتطلعه للعب بجوار ليونيل ميسي قائد الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيتو وأكد خلالها أنه يعلم مدى صعوبة اللعب للنادي الكتالوني وأشار في تصريحاته لرغبته في الحديث مع فيكتور فالديز باعتباره من أساطيره.

وقال نيتو: "في برشلونة دومًا ما يكون حارس المرمى تحت ضغط، هذه هي طريقة لعب الفريق والحراس يكون لهم دورًا كبيرًا في بداية الهجمات، لكنني مستعد لأي شيء".

وأضاف: "التدرب مع تير شتيجن سيجعلني أتطور كثيرًا، لقد كان اللعب أمامهم لا يمكن التوقع بما سيحدث فيه، لكن الآن باللعب بجوارهم ومع ميسي في نفس الفريق ذلك يجعل الأمور أفضل".

داني روز يعرض نفسه على برشلونة

وأكمل: "أشعر بالفخر للحصول على هذه الفرصة، وأمر بأفضل فتراتي كحارس مرمى، ودومًا ما حلمت باللعب لبرشلونة، ومثل تلك الفرص لا تأتي سوى مرة واحدة، لذا عليك أن تكون مستعدًا".

وعند سؤاله عن لاعب أسطورة من برشلونة يريد أن يقابله أجاب مؤكدًا أنه فيكتور فالديز حارس الفريق المعتزل ومدرب فريق تحت الـ ١٩ عامًا العائد مؤخرًا للنادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن نيتو كان قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من فالنسيا بعد رحيل الهولندي جاسبر سيليسن لصفوف الأخير قادمًا من البلوجرانا.