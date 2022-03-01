نية للبقاء؟.. مبابي: استمتع كثيرًا باللعب بجوار ميسي

اعترف النجم الفرنسي كيليان مبابي عن شعوره بخصوص اللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل صفوف باريس سان جيرمان.

ميسي انضم إلى العملاق الفرنسي في مطلع الصيف الماضي بعد فشل تجديد التعاقد مع نادي برشلونة في صفقة انتقال حر.

بينما مبابي ينتهي تعاقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لا جديد بخصوص مستقبله مع باريس سان جيرمان.

ماذا قال مبابي؟

وقال مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة لو بارزيان الفرنسية: "ميسي لاعب رائع، أنا سعيد من أجله، إنه يتأقلم مع حياة وأجواء ومدينة جديدة، وكذلك فريق جديد، هذا أمر وارد لأي لاعب، حتى إذا فاز مثل ليو بالكرة الذهبية 7 مرات".

وأضاف كيليان: "إنه يتحسن بشكل أفضل، إنه سعيد وقد قلت ذلك دائمًا، إذا كان لدينا ميسي، فهو أمر رائع".

وكيف هو اللعب بجوار ميسي؟

وتابع المهاجم الفرنسي الشاب: "اللعب مع ميسي سهل، وأسعى دائما للعب بجوار أفضل اللاعبين، النجوم الكبار وجدوا ليلعبوا سويا".

وختم تصريحاته في هذا الشأن "أستمتع على أرض الملعب بجوار ميسي، وأكون سعيدا، وأتعلم أيضا".

اقرأ أيضًا:

اللحظة المثالية للتجديد .. ضغط باريس وجماهيره على مبابي يتصاعد!

ليست بالنتائج ولا المنافسة .. أكاذيب الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم!

66 ركلة في إنجلترا و48 في ناميبيا .. ركلات ترجيح أطالت سهرات كرة القدم!