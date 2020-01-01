نوير يثير الشكوك حول مستقبله في بايرن ميونخ

هل يغادر نوير فريق بايرن ميونخ؟

أثار مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، الجدل حول إمكانية استمراره في صفوف البافاري عقب انتهاء عقده في صيف 2021.

بايرن ميونخ تعادل سلبيًا مع لايبزيج ليعقد ترتيب الدوري الألماني ويتصدر بفارق نقطة واحدة.

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وقال نوير في تصريحات لشبكة "سكاي" الألمانية: "خطتي هي الاستمرار واللعب لصالح بايرن مونخ، وسوف ينضم لنا ألكسندر نوبل في الصيف المقبل وبعدها سوف أستمر حتى 2021".

وتابع: "أمتلك العديد من الوقت لأجل تقييم الأمر والتحدث مع المسؤولين في الفرق"

وأوضح: "لا توجد أي إشارة حتى الآن على فكرة التجديد، ولا يوجد شيء يمكن أن نعلن عنه خلال الوقت الحالي".

واختتم: "هدفنا القتال والفوز بكل البطولات خلال الوقت الحالي ولا أود وضع أهدافي الشخصية قبل الفريق. الأهم التركيز على ما نقدمه داخل الملعب".

جدير بالذكر أنّ نوير انتقد فكرة التعاقد مع نوبل من شالكه والذي سينضم بالمجان في الصيف المقبل.