نوير عن مواجهة الأهلي: مدربي درس كل الخصوم، وأعرف بالتحديد من سأواجه

يتحدث عن عمله كحارس مرمى أيضًا..

أكد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، على استعداده لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن مدرب حراس المرمى البافاري قد قام بدراسة منافسه بصورة جيدة.

وكان الأهلي قد عبر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الدحيل بهدف نظيف من توقيع حسين الشحات، ليضرب موعدًا مع بطل أوروبا يوم الإثنين المقبل بملعب الريان.

هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها بايرن مع الأهلي، حيث سبق وأن لعبا مباراة ودية في قطر أيضًا عام 2013 فاز بها النادي الألماني بهدفين مقابل هدف.

نوير في حوار مع الموقع الرسمي لبايرن ميونخ سُئل عن استعداده لخصمه في كأس العالم للأندية بالنظر إلى أنه يبدو مجهولًا بعض الشيء بالنسبة له، فأجاب قائلًا "في عالم اليوم المترابط، هذا ليس بالأمر الصعب".

وتابع "لدينا محلولنا يجمعون المواد، وقد قام توني تابالوفيتش مدرب حراس المرمى بجمع البيانات والحقائق منذ الأشهر الماضية، أنا أعرف بالضبط من اللاعبين الذين نتوقع مقابلتهم".

كما أكمل "الاختلاف الوحيد أنه من المفهوم في حالة مثل كأس العالم للأندية أنك لن تعرف كل لاعب من الداخل أو الخارج، لذلك عليك أن تنظر إلى شيء مثل رقم القميص أو المظهر لتحديد من يركض تجاهك".

أما عن ما يفعله في العادة قبل مواجهة أي خصم، فقال "قسم التحليل في بايرن ميونخ يقوم بتصفية كل شيء مسبقًا ويقوم توني بجمع الجوانب المهمة بالنسبة لي".

"هناك تحليل تكتيكي يناقش الفريق الآخر كاملًا يكون لدى هانزي فليك، لكن بالنسبة لي الأمر يكون أكثر تحديدًا حول حراسة المرمى."

وأتم "نركز على نهج كل لاعب فرديًا والتنويعات في الركلات الركنية وحيل الركلات الحرة وتنفيذ ركلات الجزاء وأمور أخرى، أعرف كل شيء، يكون لديّ كتالوج حقيقي في رأسي، وأحكم بناءً على الموقف لا التوقع".

الجدير بالذكر أن نوير سبق وأن تحدث أيضًا عن الأهلي بطريقة شبيهة، عندما أكد أن صعوبة المباراة ستكمن في مواجهة فريق لا تعرف عنه الكثير.