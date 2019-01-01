نوير: شتيجن لم يتحدث في معسكر المنتخب وعلينا دعم بعضنا البعض

مانويل نوير يتعجب من تصريحات تير شتيجن بشأن وضعه في منتخب ألمانيا بالفترة الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ عن تعجبه من تصريحاته مواطنه مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة بشأن وضعه في منتخب ألمانيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية تبعت مواجهة البافاري أمام لايبزيج في الجولة الرابعة من الدوري الألماني وتطرق خلالها للتعادل المحبط الذي وقع اليوم.

وقال نوير: "لم نبدأ الشوط الثاني من عمر المباراة بشكل جيد، كان يجب أن نحسم المواجهة خلال الشوط الأول أيضًا لكننا لم نفعل ذلك".

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وأضاف: "تسجيلهم لهدف التعادل قتلنا وكان من الممكن أن نخسر حتى المباراة في النهاية بسبب ذلك الهدف الذي قلل من معنوياتنا بشكل كبير".

وعن تصريحات تير شتيجن: "لم يقل أي شيء في معسكر المنتخب الأخير عندما تواجدنا معًا، مثل تلك التصريحات لا تساعد الفريق فيجب على حراس المرمى أن يدعموا بعضهم البعض".

جدير بالذكر أن شتيجن كان قد أبدى امتعاضه من وضعه الحالي في منتخب ألمانيا خلال تصريحات صحفية وأكد أنه لا يجد تفسيرًا لما يحدث معه.