نوير: سألعب ضد ليفربول وأتطلع لأجواء ملعب أنفيلد

النجم الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ يؤكد أنه سيشارك في مواجهة فريقه ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف مانويل نوير نجم حراسة المرمى الألماني ولاعب فريق بايرن ميونخ عن أنه سيقوم بكل شيء من أجل أن يتواجد في مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يتطلع للمشاركة في مباراة على ملعب أنفيلد نظرًا لمعرفته بأجواءه الرائعة.

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وقال نوير: "أنا بخير، الأمر ليس بذلك السوء، أعتقد أن الفريق الطبي سيمنحني دفعة من أجل المشاركة في التدريبات وإذا ما كان كل شيء على ما يرام سألعب ضد ليفربول".

وأضاف: "لدينا الكثير من الإيجابية حولنا، أعتقد أنني سأكون متواجد في المرمى خلال المباراة التي سنخوضها أمامهم بدوري الأبطال".

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وأكمل: "ستكون تلك هي المباراة الأولى لي في ملعب أنفيلد، أنا أتطلع حقًا لخوض مباراة هناك، لقد سمعنا الكثير عن الأجواء في ذلك الملعب، وكل من يشاهد كرة القدم يعرف كم هي مميزة، أعتقد أن الجميع سيشاهد مباراة عظيمة".

واختتم تصريحاته: "بالنسبة لنا دوري أبطال أوروبا هو بطولة هامة للغاية، سنلعب لقاءات خروج المغلوب كأنها نهائيات، ولنأمل أن تكون ليلة عظيمة بالنسبة لنا، لكن ذلك يتوقف على النتيجة بكل تأكيد".