نوير يختار خليفته

نوير سيعود لحراسة عرين المانشافت

هيثم محمد تويتر

تحدث مانويل نوير، حارس ألمانيا وبايرن ميونخ، عن مسألة اعتزاله واللاعب الذي يراه قد يكون خليفته في الملاعب مستقبلاً.

وشغل نوير العناوين في الإعلام مؤخراً بعد الأزمة بخصوص حراسة مرمى المنتخب الألماني مع مارك أندريه تير شتيجن.

نوير: لا يوجد مشاكل مع تير شتيجن

وقال نوير بالمؤتمر الصحفي للقاء ألمانيا وإستونيا: "أشعر أنني في حالة طيبة وجاهز بدنياً، لا أفكر على الإطلاق في إنهاء مسيرتي".

وأضاف: "يعجبني أليكس نوبل، حارس شالكه، وما يقدمه من مؤشرات، هو يتطور بشكل طيب ويجمع الخبرات التي يحتاجها".

نوبل لفت الأنظار بتألقه مع شالكه في البوندسليجا، ويلعب حالياً مع منتخب ألمانيا للشباب في ظل تعدد الحلول بالفريق الأول.

وتلعب ألمانيا مساء الأحد أمام إستونيا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020، وينتظر أن يعود نوير أساسياً بعدما شارك شتيجن في لقاء الأرجنتين الودي الأخير.