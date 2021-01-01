نوير: أتمنى للشناوي والأهلي التوفيق بالمستقبل .. وهناك احترام متبادل بيننا

مانويل نوير يتحدث عن مواجهة الأهلي بنصف نهائي مونديال الأندية

أكد مانوير نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، على أن هناك احترام متبادل بينه وبين محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، متمنيًا له وللقلعة الحمراء التوفيق خلال الفترة القادمة.

نوير قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا": "إنه شيء خاص عندما سجل الشناوي والنادي الأهلي هذا العدد من المشاركات بكأس العالم للأندية".

حارس المرمى تابع: "أعتقد أنه بالإمكان الاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه النادي الأهلي في الماضي".

وعن المواجهة التي جمعت بين فريقه والأهلي، قال نوير: "هناك فريق واحد فقط يمكنه الوصول إلى المباراة النهائية من تلك المواجهة، ونحن فعلنا ذلك، وأعتقد أن الاحترام جزء من الأمر، وهو شيء خاص لي".

وأردف: "عندما يقول حراس متواجدون حاليًا في اللعبة ومازالوا يلعبون مع أنديتهم أن مانويل نوير هو مثلهم الأعلى، أعتقد أنك تلاحظ أننا نحترم بعضنا البعض في الملعب، ونحب بعضنا البعض".

وتحدث نوير عن مواجهة الشناوي، حيث قال: "تعانقت أنا والشناوي عقب المباراة، وصافحنا بعضنا البعض وتبادلنا القمصان، بالنسبة لي مواجهة الأهلي كانت رائعة، وأتمنى للفريق المصري وحارسه الأفضل في المستقبل".

تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس بكأس العالم للأندية

بايرن ميونخ حقق الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت مساء يوم الإثنين الماضي.