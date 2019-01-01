نونو سانتو: لا نفكر في التأهل الأوروبي

نونو سانتو يتحدث عن طموحات وولفر هامب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نونو سبريتو سانتو مدرب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي إن الفريق لا يفكر فقط في التأهل للمنافسات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

وكان وولفرهامبتون قد حقق انتصارًا هامًا اليوم على حساب مضيفه واتفورد بهدفين مقابل هدف واحد ليعزز مركزه السابع على سلم الترتيب.

وعقب اللقاء، قال نونو سانتو إنه هو رفقة لاعبي الفريق لا يفكرون في التأهل الأوروبي فقط، بمعنى أنهم لا ينظروا إليه كنهاية العالم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "نفكر فقط في إنهاء الموسم بشكل جيد، هذا هو أول موسم لنا بعد الصعود من الدرجة الثانية، وعلى ذلك يجب أن نفخر بما قدمناه"

وتابع: "في العام المقبل سنلعب بأهداف جديدة بعد ما حققنا في هذا العام، نتمنى بالطبع أن نلعب في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل ولكن لن نحكم على موسمنا بالفشل في حال لم يحدث ذلك"

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يذكر أن وولفرهامبتون كان قد حقق نتائج إيجابية أمام الكبار الستة جميعًا، في مواجهات جعلت الكل يشيد بعمل المدرب نونو سانتو في موسمه الأول في البريميرليج.