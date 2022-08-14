نور: يجب على الاتحاد إعادة النظر في ثنائية حامد وهنريكي

يرى محمد نور؛ أسطورة نادي الاتحاد، أن الفريق لديه مشكلة في خط الوسط، في ظل الاعتماد على المصري طارق حامد بجوار البرازيلي برونو هنريكي.
ماذا قال نور عن ثنائية حامد وهنريكي؟
وتداولت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لمحمد نور، يتحدث فيه عن ثنائية خط الوسط، مطالبًا بإعادة النظر فيها من جانب مسؤولي الاتحاد.
نور قال خلال الفيديو: "لدينا مشكلة في وسط الملعب، طارق حامد وبرونو هنريكي مختلفان ولا يفهمان بعضهما البعض، مثل الفرق بين الشرق والغرب".
وواصل: "الفريق دفاعيًا وهجوميًا ممتاز جدًا وقادر على المنافسة، ولكن الوسط يحتاج الكثير ويجب إعادة النظر في المحاور".
الأسطورة محمد نور: #الاتحاد ممتاز هجوميًا ودفاعيًا ويقدر ينافس، لكن عندنا مشكلة 'كبيرة' في وسط الملعب، واتمنى إعادة النظر في المحاور "برونو هنريكي - طارق حامد". pic.twitter.com/O5NbjDkPYR— Insider Itti (@InsiderItti) August 13, 2022
ما هي الصفقات التي أبرمها نادي الاتحاد في صيف 2022؟
نجحت إدارة الاتحاد في إبرام التعاقد مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أولها كانت أحمد شراحيلي مدافع الشباب في صفقة انتقال حر.
كما وقع نادي الاتحاد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك في صفقة انتقال حر، والأنجولي هيلدر كوستا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.
وتعاقد نادي الاتحاد أيضًا مع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لفريق أحد، بالإضافة لاحتفاظ العميد بالأجانب الـ6 الذين لعبوا في صفوفه الموسم الماضي.
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