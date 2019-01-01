نور الدين ولد علي: مصيرنا ليس بأيدينا!

مدرب منتخب فلسطين يتمسك بآمال الصعود لدور الـ 16

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد نور الدين ولد علي المدير الفني لمنتخب فلسطين أنه لا يزال يتمسك بآمال التأهل لدور الـ 16 من كأس أمم آسيا، وذلك بعد احتلاله للمركز الثالث في مجموعته، عقب التعادل مع الأردن في ختام مباريات المجموعة الثانية من كأس الأمم الآسيوية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

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المنتخب الفلسطيني تعادل مع الأردن وسوريا ليحصد أول نقطتين في تاريخ مشاركاته في كأس آسيا، وخسر من المنتخب الأسترالي ليتمسك بفرصة الصعود لثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث، حيث يشارك في هذه البطولة 24 منتخبًا.

وقال المدرب الجزائري نور الدين ولد علي في تصريحاته لقناة بي إن سبورت بعد مواجهة الأردن: "إن شاء الله تكفي نقطة اليوم للتأهل، اللاعبون بذلوا أفضل ما لديهم، مصيرنا الآن يرتبط بأربعة منتخبات تلعب في مجموعات أخرى، إن شاء الله يحالفنا التوفيق ونصعد للدور القادم".

يذكر أن المنتخب الأردني هو من تصدر المجموعة الثانية، ثم احتل صاحب لقب البطولة المنتخب الأسترالي مركز الوصافة، وتذيل منتخب سوريا المجموعة.