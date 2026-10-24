نور الدين بن زكري على الطاولة لإنقاذه .. "استقالة جماعية" تنذر بأزمة لأحد أندية دوري روشن!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

هل نشاهد عودة "مدرب الإنقاذ" إلى دوري روشن؟

إعلان

يبدو أننا قد نشهد قريبًا عودة المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، الذي اشتهر بكونه "مدرب الإنقاذ"، لأحد أندية دوري روشن، بالتزامن مع أزمة كبرى في هذا النادي الذي يعاني الأمرّين في المسابقة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن نور الدين بن زكري، بات ضمن الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية لفريق أبها، في ظل مساعي الإدارة لتغيير المدير الفني الكرواتي دامير بوريتش، بسبب سوء النتائج.

وهنا تكمن الأزمة، فإن مجلس إدارة أبها، لوّح بتقديم استقالة جماعية، إذا لم يجد تجاوبًا من قِبل لجنة الرقابة المالية في رابطة دوري المحترفين السعودي، بشأن طلب تغيير المدرب الكرواتي.

مسيرة نور الدين بن زكري في السعودية

إعلان إعلان

ويملك المدرب صاحب الـ60 عامًا، مسيرة متنوعة مع الأندية السعودية، منذ تجربته الأولى مع الرائد في موسم 2013-2014.

مواضيع ذات صلة

ونستعرض مسيرة نور الدين بن زكري - بالأرقام - مع الأندية السعودية، والتي تضم 6 تجارب مختلفة..

* الرائد (يونيو 2013-فبراير 2014): 17 مباراة "4 فوز - 4 تعادل - 9 هزيمة - سجل 13 - استقبل 26".

إعلان

* الفيحاء (فبراير - يونيو 2019): 12 مباراة "5 فوز - 2 تعادل - 5 هزيمة - سجل 18 - استقبل 17".

* ضمك (أكتوبر 2019 - يناير 2021): 34 مباراة "11 فوز - 9 تعادل - 14 هزيمة - سجل 53 - استقبل 61".

إعلان

* الأخدود (إبريل - يونيو 2024): 7 مباريات "2 فوز - 3 تعادل - 2 هزيمة - سجل 11 - استقبل 7".

* الخلود (أكتوبر 2024 - يونيو 2025): 26 مباراة "11 فوز - 3 تعادل - 14 هزيمة - سجل 35 - استقبل 52".

إعلان

* الشباب (فبراير - يونيو 2026): 13 مباراة "4 فوز - 4 تعادل - 5 هزيمة - سجل 23 - استقبل 26".

أبها وصراع الهبوط

إعلان

ورغم صعوده إلى دوري روشن السعودي، متوجًا بلقب دوري الدرجة الأولى، إلا أن أبها بات يسير نحو الهبوط مجددًا، مع احتلاله المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب المسابقة.

وعلى مدار تسع مباريات، لم يحقق أبها أي انتصار في دوري روشن، خلال موسم 2026-2027، حيث اكتفى بتعادلين و7 هزائم، كان آخرها في السقوط أمام نيوم، بثنائية نظيفة، في الجولة الحادية عشرة.

إعلان

نور الدين بن زكري، يملك سيرة تدريبية طويلة في الملاعب السعودية، اجتمعت على سمة وحيدة وهي إنقاذ الأندية من شبح الهبوط، بين الفيحاء بموسم 2018-2019، وضمك في 2019-2020، ثم الأخدود 2023-2024، والخلود في 2024-2025.