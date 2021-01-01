خاص | نور الدين بن زكري: لا يمكن أن أتجرأ على النصر ورباعي الهلال هو الأفضل

مدرب ضمك السابق يفتح قلبه في حوار مطول مع "جول"

قرابة الثلاث سنوات على فترات عمل بها بالدوري السعودي للمحترفين، يأتي بأوقات حرجة ويحقق ما كان يقول عليه البعض مستحيلًا، لكن القصة لم تكن هنا فقط، إنما كان هناك جانب آخر للقصة، فهو الجزائري نور الدين بن زكري؛ المدير الفني الأسبق للرائد والفيحاء وأخيرًا ضمك، الذي رحل عنه مؤخرًا، الذي طالما أثار الجدل بتصريحاته الرنانة، التي لا تخشى أحدًا.

حول عمله بالدوري السعودي، وأزمته مع الحكام ومع النصر، وغيرها من الملفات، أوضحها لنا المدرب الجزائري خلال الحوار التالي، الذي أجرته معه النسخة العربية من موقع "جول goal"..

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عملت مع الرائد والفيحاء وضمك .. ألم تصلك عروض من أندية أكبر بالدوري السعودي؟

لا، إذا وصلتني عروض من أندية كبيرة لكنت وافقت، عملت مع الأندية التي طلبت خدماتي، رغم أنها كانت ظروف صعبة حقيقةً، فتوليت مسؤولية الرائد وقتما كان ممنوعًا من قيد لاعبين جدد وكان يرأسه رئيس مكلف غير منتخب، وكان هناك قابلية كبيرة بالنادي، تحدينا كل ذلك وعملت مع بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا في الدوري الممتاز من قبل، والحمد لله قدمنا موسمًا استثنائيًا، وبقى الفريق في الدوري الممتاز.

أما مع الفيحاء فقد شاهد الجميع بالموسم الماضي المعجزة التي حققناها ببقائه في الدوري الممتاز، رغم أنه لم يكن أي شخص ببقائه، تحملنا المسؤولية لمدة أربعة أشهر، وقلنا من اليوم الأول أننا على قدر التحدي والفريق سيبقى، وهذا ما حدث.

مع ضمك حدث نفس الشيء، قدمت في وقت صعب جدًا، الفريق كان ينهزم بنتائج كبيرة، ولم يكن هناك أي دليل على بقائه في الدوري الممتاز، والحمد لله لم يهبط.

سخرت من إطلاق لقب ديربي على مواجهة ضمك وأبها .. في رأيك ما هو الديربي الأقوى بالمملكة أو بالدوريات العربية بشكل عام؟

الدوريات العربية كبيرة للغاية، لكن بتخصيص الحديث عن الدوري السعودي فهناك النصر والهلال، كلاهما من مدينة واحدة هي الرياض، وفريقان كبيران وعريقان، وهناك ديربي جدة؛ الأهلي والاتحاد، لا يقل عن ديربي العاصمة، وهناك ديربي المجمعة بين الفيصلي والفيحاء، وديربي بريدة بين التعاون والرائد، لكن ما يسمونه ديربي بين أبها وضمك، فالأخير من مدينة أخرى ألا وهي خميس مشيط، فكنت أقصد عدم تهميش مدينة بأكملها، فمدينة ضمك كبيرة وعريقة وأكبر من مدينة أبها، ومعروفة بسوق الخميس، لذلك رأيت أن هناك إنكار لهذه المدينة في تسمية هذه المباراة بالديربي، لم يكن المسمى ما ضايقني، إنما كان يهمني التعريف بمدينة خميس مشيط، فضمك ليس من أبها.

لك العديد من التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا في المملكة .. هل ندمت على أيٍ منها؟

أنا بشر، أصيب وأخطئ، مثلي مثل جميع البشر، لكنني في تصريحاتي أصرح بحسب ما يمليه عليّ ضميري وأخلاقيات المهنة، أنا لا أنافق ولا أجامل، لا أقول إلا ما أرى.

في بعض الأحيان نندم على بعض الأشياء، لكن ليس كلها، ولا هناك ندم على المبادئ، فهي لا تتجزأ.

بعض وسائل الإعلام قالت أن تصريحاتك المتكررة ضد الحكام، خاصةً تركي الخضير، من أسباب رحيلك عن تدريب ضمك .. هل هذا صحيح؟ وهل عاتبك أحد من مسؤولي النادي على أي تصريح لك؟

في بعض الأحيان، يسوق الكلام في غير محله، وهناك وسائل الإعلام تصنع من شيء بلا قيمة، شيئًا عظيمًا، أنا لا يعاتبي أحد على ما أقول، أنا مسؤول عن كلامي.

عندما رأيت خطأ من الحكم تركي الخضير في مواجهتنا أمام الفتح، تحدثت عنه، ولست نادمًا، لأن جميع المحللين أكدوا أنه ليس هناك أي ضربات جزاء للخصم، ومع ذلك هو عاقبنا واحتسبها ضد ضمك، ولم يذهب في الدقيقة السادس لمراجعة تقنية الفيديو في لقطة لنا بها ضربة جزاء، احتقرنا في كثير من القرارات، ولم يراجع الفيديو في مرة واحدة، وهذه ليست أول مباراة له معي تحدث بها أخطاء، أنا لم أفز بأي مباراة هو يقودها، وكانت الأخطاء التحكيمية، التي يرتكبها، قاتلة.

أنا لست ضد الخضير أو التحكيم، أنا أعرفه منذ أن كان شابًا، وكنت أشجعه على مواصلة مشواره في التحكيم، قلت عنه من قبل أن يمتلك شخصية قوية ويمكنه أن يصل بعيدًا في مجال التحكيم، لكن عندما يخطئ، نقول أخطأ، وعندما يصيب، نشيد به، نحن لا نخشى في الله لومة لائم.

الجميع يريد معرفة السبب الحقيقي لرحيلك عن ضمك، لأنه كثر الكلام عن السبب.

الصحفي الحر من يحصل على أخباره من مصدرها، رئيس ضمك قال أنني من طلب الرحيل، وهو نفس ما قلته، أنا منذ مواجهة الشباب التي فقدت بها الوعي، أطالب رئيس النادي بالبحث عن بديل، لأنه كان من الصعب عليّ مواصلة مسيرتي، كانت هذه نقطة التحول، نعم هناك أسباب أخرى، لكن السبب الرئيس الذي شجعني على الرحيل، نصيحة الأطباء لي بأخذ قسط من الراحة، وسبب آخر أن أسرتي تعيش في مدينة ميلانو الإيطالية وجزء آخر بالجزائر، لدي ثلاثة بنات وزوجتي في ميلانو، الأربعة أصيبوا بكورونا، فبأي عقل استكمل مسيرتي في التدريب؟، لذلك أؤكد أنني رحلت ليس بالاستقالة أو الإقالة، إنما بالتراضي.

القنوات السعودية الرياضية، كانت توضح انتقادك للحكام، هل شعرت بأن هناك تصيد من الجهة الناقلة؟

في البداية نحن مسلمون، لا ينبغي أنني كإنسان ملتزم بدين الإسلام التدخل في نوايا الناس، عمري ما قلت أن هذه الأمور مقصودة من مخرج المباراة أو المصور، ولكن عندما يمر وقت وترى أنك المدرب الوحيد الذي تركز عليه الكاميرا، وصوتي هو الوحيد الظاهر وباقي المدربين يتم إخفاء الأصوات، إذا كان هذا الأمر مقصودًا فأدعوا لهم بالهداية، وإذا كان هذا الشيء غير مقصود ًا، الله يسامح الجميع.

بشكل عام تقييم لعمل رابطة المحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، هل هناك تباين في المعاملة بين الأندية الكبيرة والأصغر منها؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم بعيد تمامًا عن هذه الأقاويل، لأنهم يقومون بعمل كبير جدًا، والوزارة بقيادة الأمير عبد العزيز الفيصل يقدمون عمل كبير جدًا لتطوير كرة القدم السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال أن هذا الدوري نعمل على أن يكون ضمن أفضل 10 دوريات في العالم، والدولة منحت المليارات من الأموال للاتحاد والأندية من أجل أن تصل إلى هذا الهدف، لا ينبغي أبدًا أن ننقص من شأن كل هذا الدعم، وهو ما جعل الدوري جميل جدًا.

اليوم في أشياء تحدث في الدوري، لا علاقة بالاتحاد بهذا الأمر، ضعف التحكيم نقطة الجميع يتحدث عليها، وينبغي أن التطور لا يمكن أن يكون من جانب المدرب فقط، الوصول إلى الأهداف التي قال عليها الأمير محمد بن سلمان، لابد من الجميع أن يواكب هذا المشروع، وأن يكون تكاتف من الجميع بمن فيهم جهاز التحكيم، وللأسف غياب الحكام الكبار الأجانب الذين جاؤوا العام الماضي بسبب كورونا، جعل الدوري هذا الموسم يفقد جزء من نكهته وبدأ يدفع ثمن التحكيم المتوسط والضعيف في أغلب الحالات.

الجميع قال أن هناك مشكلة بينك وبين نادي النصر، ما هي سبب الأزمة؟

بما إنك لاحظت أن هناك أزمة بشكل عام، وعندما يسأل السائل يعني أن هناك مشكلة، ولا يمكن إخفاء هذا الأمر، تعاملت مع هذه الظاهرة باحترافية، حيث لم يظهر يومًا ما من لساني كلام يسيء إلى نادي النصر أولًا، إلا إذا كان يفهم مني عندما أتحدث عن فريقي في مباراة معينة بالأمور الفنية في مباراة معينة، يفهم أنني أنقص من قدرات المنافس أو تهجم عليهم، الله أعلم، ولكن أنا لا أتجرأ وألم نادي مثل النصر وأنا ضيف في بلد وأقول ما يقولونه، والكلام الذي نسب لي لم أنطق به وأتحدى أي شخص في هذا الأمر، لا يوجد أي مشكلة مع نادي النصر، ولماذا أحدث لنفسي مشكلة مع نادي بهذا الحجم وأحرم نفسي من فرصة تدريبه في يوم من الأيام؟

ما هو الفريق الذي تتمنى تدريبه في الدوري السعودي؟ وما هو ترتيب الفرق التي تتمنى تدريبها؟

أتمنى تدريب جميع الفرق الكبيرة بدون استثناء، ولا يمكن القول عبر وسائل الإعلام الفريق الذي أفضل تدريبه عن الآخر بين الكبار، في مصر لا أستطيع القول أتمنى تدريب الأهلي أم الزمالك، لأنه شرف كبير لي تدريب أحدهما.

أفضل 3 لاعبين سعوديين؟

سلمان الفرج لاعب وسط الهلال، وسالم الدوسري جناح الهلال، وخالد الغنام جناح النصر.

أفضل 3 أجانب بالدوري السعودي؟

كاريلو لاعب الهلال، وجيوفينكو لاعب الهلال، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد.

ما هو سبب غياب عبد الرزاق حمد الله عن التهديف؟

حمد الله لاعب كبير، وأكيد مر بحالة نفسية يمر بها أي لاعب، رأينا الكثير من اللاعبين مروا بمثل هذه المرحلة، ومع ضمك كان هناك اللاعبين الجزائريين بالفريق مروا بهذه المرحلة، التي لا تستطيع أن تعرف مستواهم خلالها، والآن نقول لك الهلال يمتلكون لاعبين محترفين وتدنى مستواهم كثيرًا، وأقول أن كل شيء لوقته، البطل يظل لاعبًا كبيرًا قد يمر بأزمة ويعود مجددًا، واليوم كاريلو يمر بأزمة مع الهلال، فهو لاعب كبير جدًا.

هل يوجد خلاف بينك وبين مدرب أبها عبدالرزاق الشابي؟

أنا لم أتحدث عن مدرب أبها تمامًا، والمباراة التي جرت بين أبها وضمك تكلمت فيها عن أمور فنية، وقولت أن المباراة لم تكن صعبة ولم أستغرق وقت في دراسة المنافسة لأن أسلوب الفريق لم يتغير، وللأسف هذا الكلام ضر المدرسة التونسية ولكنني لم أقصد انتقاد زميل لي والأمر كان حديث فني فقط، ومثل هذا الانتقاد في أوروبا أمر عادي ويُقال في كل المباريات.

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من هو أصعب مدير فني واجهته في الدوري السعودي؟

قلت هذا الامر من قبل لا يوجد فارق فني بين المدربين في الدوري السعودي، الفوارق فقط في اللاعبين فهم من يصنعون الفارق، وأنا أنحدر من مدرسة فنية أفضل من بعض المدربين في الدوري، وأحيانًا فريق كبير لا يتمكن من الفوز على نادي ضمك، وأضرب لم مثال على ذلك فقيمة جيوفينكو لاعب الهلال يحصل على 10 ملايين يورو في الموسم، وإجمالي ما يحصل عليه لاعبي ضمك لا يتخطى 6 مليون ريال.

يقول البعض أنك مدرب دفاعي، فهل يتغير أسلوبك في حالة وصول عرض من نادي كبير؟

أرد عليك في هذه النقطة بالأرقام فنادي ضمك خلال الموسم الحالي خلق 60 فرصة للتهديف بمعدل 5 فرص في كل مباراة فكيف يكون هذا جانب دفاعي، وفي المقابل تلقيت 22 هدف وهذا يؤكد على إنني لست مدرب دفاعي، والأمر الثاني الطبيعي عندما تقود مثل ضمك أن تدافع بشكل أكبر، وأنا أصلاً لاعب مهاجم فكيف يكون لي طابع دفاعي، وفي كل الفرق التي دربتها يقال إنني مدرب دفاعي وهذا غير صحيح.

أخيرًا، ما هو تقييمك لمستوى منتخب الجزائري تحت قيادة جمال بلماضي؟

نحن دائمًا ما نمتلك لاعبين رائعين ولا نمتلك منتخب جيد، وفي فترة جمال بلماضي كان عندنا لاعبين رائعين جدًا وكذلك كنا نمتلك فريقًا رائعًا، وتقييمي هو جيد، ولا يمكنني أي إنسان أن يتجاهل أنك لعبت في مصر نهائي كأس الأمم الإفريقية في بطولة منظمها المنتخب المصري العريق، وتتوج بالبطولة على حساب السنغال، وحقيقة هذا شيء جميل جدًا، ولابد من المحافظة على هذا المكسب وتطوير الفريق أكثر.