نور الدين أمرابط يعود للنصر أمام التعاون في السوبر

النصر يستعد لمواجهة التعاون

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن موقف نور الدين أمرابط من اللحاق بمباراة النصر السعودي أمام التعاون في السوبر السعودي المقرر لها السبت المقبل.

ويواجه النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في السوبر، نظيره التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، السبت المقبل.

وتواجد أمرابط في تدريبات النصر الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباريات النصر المقبلة، بعد غيابه عن التدريبات بسبب الإجهاد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن الجهاز الطبي للنصر أعطى الضوء الأخضر لمشاركة أمرابط مع النصر.

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وأشارت التقارير أن اللاعب سيتواجد في تشكيل النصر في مباراة كأس السوبر أمام التعاون في مباراة السبت المقبلة التي ستقام على ملعب "مدينة الملك عبدالله في جدة".

النصر يسعى لتحقيق بطولة جديد بعد تقديم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سعيًا للحفاظ على لقبه.