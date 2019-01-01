نور الدين أمرابط يكشف حقيقة توتر علاقته مع فيتوريا

نور الدين أمرابط عاد مؤخرًا من المشاركة في أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف المغربي نور الدين أمرابط، لاعب وسط نادي النصر السعودي، عن العلاقة الطيبة التي تجمعه بمدربه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للعالمي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن هناك توتر في العلاقة بين أمرابط وفيتوريا، قد تعجل برحيل اللاعب المغربي.

أمرابط رد بصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجمعه بالمدرب البرتغالي فيتوريا، في إشارة منه للوفاق بينه وبين مدربه.

نور الدين أمرابط شارك مؤخرًا مع منتخب المغرب، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، قبل توديعها من دور الـ16 على يد بنين.

ويعد نور الدين أمرابط واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف نادي النصر، حيث قاده للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي يوم 5 أغسطس المقبل، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.