أمرابط يكشف عن معاناته من تلف بالذاكرة: الآن الأمر أكثر صعوبة

محترف النصر لا يزال متأثرًا بإصابته القديمة

كشف المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي، عن تأثره بإصابة قديمة كان قد تعرض لها إلا أن ذاكرة لم تستعد كامل عافيتها بعدها.

المغربي الدولي كان قد سقط بإصابة في الرأس خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إيران، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم روسيا 2018، مما استدعى الأمر نقله إلى المستشفى على الفور.

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وقال أمرابط عن هذه الواقعة، خلال تصريحاته لموقع "مرصد برو" المغربي: "عندما استيقطت على الفراش بالمستشفى، أخبرني وكيل أعمالي أن نتيجة المباراة 1-0، اعتقدت أننا من فزنا، لكن الأمر كان العكس، إذ خسرنا اللقاء، لكن الغريب في الأمر أنني سألت عشر مرات عن النتيجة، فقط كنت أنسى في كل مرة".

وأضاف: "في نفس يوم الإصابة لم استعد ذاكرتي بشكل جيد، وعندما نظرت إلى هاتفي، وجدت اتصالًا فائتًا من والدتي، قررت الاتصال بها، لكن هذا حدث بعد مرور بعض الوقت، لأنني في كل مرة كنت أنسى الاتصال بها".

محترف العالمي واصل: "الطبيب أخبرني أنني إذا شاركت في المباراة المقبلة عقب خمسة أيام، فإنني أخاطر بحياتي، فقد قالي: لنفترض أنك تلقيت ضربة أخرى، يمكنك أن تموت وقتها".

واختتم كاشفًا عن تأثره حتى اللحظة بالإصابة: "كنت أملك ذاكرة جيدة حقًا، ويمكنني أن أتذكر بسهولة تفاصيل طفولتي، الآن أصبح الأمر أكثر صعوبة".

يذكر أن أمرابط شارك بعدها بصورة طبيعية أمام البرتغالي، في اللقاء الذي خسرته المغرب بنتيجة 1-0، ثم خاض المباراة الأخيرة أمام إسبانيا، وانتهت بالتعادل 2-2.