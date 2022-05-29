نوتنجهام فورست يعود إلى الدوري الإنجليزي أخيرًا للمرة الأولى في القرن الجديد.

حقق نوتنجهام فورست الفوز على نظيره هدرسفيلد بهدف نظيف في المباراة النهائية للدور الحاسم في التشامبيونشيب، والذي يحدد الفريق الصاعد للدوري الإنجليزي.

جاء هذا الفوز ليصعد بنوتنجهام للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 23 عامًا، حيث كان آخر وجود لهم في البطولة بعام 1999 وأنهوا الموسم وقتها في المركز الـ 20 بـ 30 نقطة.

رحلة نوتنجهام في الدرجات الأدنى شهدت الكثير من التغييرات حيث هبط الفريق من التشامبيونشيب وعاد أكثر من مرة وكان قريبًا من الصعود للدوري الإنجليزي ولعب المباريات الحاسمة في 2010 و2011 لكنهم لم يصعدوا.

الفوز جاء بهدف عكسي سجله المدافع ليفي كولويل في شباك هدرسفيلد بعدما فشل مهاجم نوتنجهام في الوصول للكرة ووضعها في الشباك في نهاية الشوط الأول.

الفريق كان قد احتل المركز الثالث في جدول ترتيب التشامبيونشيب قبل أن يتفوق على لوتون في نصف نهائي الدورة الحاسمة في الصعود بهدفين لهدف في مجموع المباراتين.

وتعد مباراة الصعود للدوري الإنجليزي هي المباراة التي يحصل الفائز بها على أكبر دخل مادي من مباراة واحدة في كرة القدم، يصل إلى حوالي 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أن فولهام وبورنموث كانا قد صعدا قبل نوتنجهام بعد احتلالهما للمركزين الأول والثاني في البطولة ليكمل الثلاثي سويًا عقد الفرق التي ستلعب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.