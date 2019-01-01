نوبل فخور بموسم ويست هام

مارك نوبل يتحدث عن موسم ويست هام تحت قيادة مانويل بيليجريني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مارك نوبل قائد نادي ويست هام يونايتد إنه فخور بالموسم الذي قدمه لاعبو ويست هام يونايتد والمدرب مانويل بيليجيريني.

وكان ويست هام يونايتد قد قام بالعديد من الصفقات قبل بداية الموسم الحالي من أجل العودة للمنافسة على مركز مؤهل أوروبيًا.

ولكنه أنهى الموسم في المركز العاشر برصيد 52 نقطة، ولم يقدم الأداء المنتظر من قبل الجماهير وفقًا لحجم الإنفاق الذي قام به في الميركاتو الأخير.

ولكن على الرغم من ذلك، قال نوبل إن الفريق واجه الكثير من الصعوبات التي لا تبدو للمنتقدين، وتلك هي التي حالت بينه وبين تحقيق الأهداف المأمولة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "نحن من عانينا طوال الموسم ونحن فقط من نعلم صعوبة الوصول لما وصلنا إليه في النهاية، حتى وإن رأى البعض أنه غير كافٍ"

وتابع: "بالنسبة لي فأنا فخور بما قدمناه وبما قدمه لاعبو الفريق والمدرب مانويل بيليجريني، ونأمل في مواصلة العمل والنجاحات في الموسم المقبل"

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يذكر أن ويست هام يونايتد كان قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأخيرة.