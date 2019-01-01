نواف العابد: الحصول على نقطة من الحزم أفضل من الخسارة

صانع ألعاب الهلال يتحدث عن التعادل مع الحزم.

أكد نواف العابد، صانع ألعاب فريق نادي الهلال ، على أن حصول فريقه على نقطة أمام الحزم، أفضل من الخروج مهزومًا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

الهلال تعادل بصعوبة بالغة مع الحزم بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

العابد قال عقب المباراة: "مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، تسببت في ضغط مباريات الفريق، ولم يحصل لاعبيه على وقت كافي للراحة".

وواصل: "لم نوفق في مباراة اليوم، والحزم استغل خطأ دفاعي، واستطاع أن يسجل هدفًا، والقادم أفضل للهلال إن شاء الله".

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وتحدث نواف العابد عن إهدار الكثير من الركلات الحرة القريبة من مرمى الحزم، حيث قال: "السبب هو قلة التركيز، بسبب التأخر في النتيجة، والهلال يسعى للتعويض في المباريات القادمة".

وأنقذ الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم الهلال، فريقه من الخسارة أمام الحزم، بعدما أحرز هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90 من زمن المباراة، عن طريق صاروخية.

تعادل الهلال مع الحزم، جاء في أول مباراة بعد العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية، التي احتل فيها المركز الرابع.