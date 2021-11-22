تعجب الإعلامي الرياضي خالد البدر من الحالة العامة التي تسود قبل مواجهة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا، ومن تصريحات مدرب الفريق الكوري التي قلل بها من الزعيم.

الكوريون لا يعرفون الهلال:

المؤتمر الصحفي للمباراة عُقد أمس الإثنين، والذي شهد تصريحات شين جين هو؛ مدافع بوهانج، مؤكدًا أنه لا يعرف الكثير عن الزعيم، باستثناء الثنائي الفرنسي بافيتمبي جوميس والمالي موسى ماريجا.

هذه التصريحات أغضبت الهلاليين، حتى رد عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الأزرق على شين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالأزرق، قائلًا: "غدًا ستعرف من هو الهلال".

"نهائي أشبه بمباراة في ملحق التصفيات"

كتب البدر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل صحيح أن مدرب بوهانج الكوري ذكر في المؤتمر الصحفي أنه لا يعرف الهلال ولم يسمع به؟، السعوديون جميعهم يعرفون بوهانج كوريا -على الأقل-قبل النهائي الآسيوي .. هل يُعقل أن أحد طرفي المباراة لايعرف شيئًا عن الفريق المنافس؟".

وأضاف: " نهائي غريب.. هدوء وكأنها مباراة ملحق تصفيات وليست الختامية!".

هل صحيح أن مدرب بوهانغ الكوري ذكر في الموتمر الصحفي أنّهُ لايعرف #الهلال ولم يسمع به؟



السعوديون جميعهم يعرفون بوهانغ كوريا -على الأقل-قبل النهائي الاسيوي .. هل يُعقل أن أحد طرفي المباراة لايعرف شيئاً عن الفريق المنافس؟



نهائي غريب..

هدوء وكأنها مباراة ملحق تصفيات وليست الختامية! — خالد البدر (@KhaleadBader) November 22, 2021

الهلال وبوهانج بحثًا عن اللقب الرابع:

الهلال يستضيف اليوم الثلاثاء، بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، على استاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً، في النهائي القاري.

الزعيم وصل لهذه المرحلة بعدما حقق فوزًا مثيرًا أمام غريمه التقليدي النصر، في نصف النهائي، بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك.

بوهانج أيضًا أقصى غريمه التقليدي أولسان هيونداي من طريقه، بهزيمته في ركلات الترجيح بنصف النهائي، ليصعد للنهائي الرابع في تاريخه.

الزعيم وصل لنهائي دوري أبطال آسيا من قبل سبع مرات، لكنه لم يحصد اللقب سوى ثلاث مرات من قبل.

كان آخر تتويج للأزرق في 2019، بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني ذهابًا وإيابًا، ليحصد اللقب الأول له بالمسمى الحديث للبطولة.

أما بوهانج فقد وصل للنهائي ثلاث مرات، وفي كل مرة ينجح في اعتلاء منصة التتويج.

آخر تتويج للفريق الكوري كان على حساب اتحاد جدة، في عام 2009.

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