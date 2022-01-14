نهائي السوبر الإسباني: موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، القنوات الناقلة والتذاكر

يستعد ملعب الملك فهد الدولي الموجود في العاصمة السعودية الرياض والمُلقب بـ"درة الملاعب" لاستقبال مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نهائي منافسات كأس السوبر الإسباني 2021.

حيث تتجه الأنظار مساء الأحد 16 يناير 2022 إلى "درة الملاعب" لمشاهدة نهائي السوبر، في ثاني المواجهات التي ستجمع بين الفريقين في تاريخ المسابقة الذي كان قد تم تحديث نظامها في العام الماضي.

وتشهد بطولة السوبر الإسباني 2021 مشاركة أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، وبرشلونة المُتوج بكأس ملك إسبانيا، أتلتيك بيلباو وصيف الكأس، وريال مدريد ثاني الدوري.

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر بعد التغلب على برشلونة في كلاسيكو مثير وممتع للغاية، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن يحرز فالفيردي هدف الفوز للملكي في الشوط الإضافي.

أما بيلباو، فالإثارة كانت حاضرة أيضًا في مواجهته ضد أتلتيكو مدريد، حيث تمكن الفريق الباسكي من قلب الطاولة على الروخيبلانكوس، والفوز بهدفين لهدف، وتم تسجيل هدفي الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن سنتعرف سويًا على موعد نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، القنوات الناقلة طريقة شراء تذاكر المباراة، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

ما هو موعد نهائي كأس السوبر بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

موعد نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو هو يوم الأحد 16 يناير 2022، ويقام على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

نجحت قنوات SSC السعودية في الحصول على حقوق بث بطولة كأس السوبر الإسباني 2021، وتنقلها حصريًا عبر قنواتها بتقنية HD.

سيكون متابعي نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه النسخة من الكلاسيكو، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب اتليتك بيلباو - ريال مدريد الأحد 16 يناير 2022،

21:30 السعودية، 20:30 مصر SSC 1 HD استاد الملك فهد الدولي

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر السوبر الإسباني 2021؟

هناك طريقة واحدة للحصول على تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني 2022، هو موقع هلايلا الذي خصصته وزارة الرياضة السعودية لهذا الغرض.

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الفئة السعر الموحدة - خلف المرمى 39 ريال الموحدة - الواجهة 79 ريال الممتازة 300 ريال الفضية 1500 ريال الذهبية 2500 ريال

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يعاني ريال مدريد من إصابة كارباخال بفيروس كورونا، ولكن عدا الظهير الإسباني للفريق، لن تكون هناك أي غيابات أخرى عن الفريق، ومن المتوقع أن يبدأ أنشيلوتي بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ناتشو - فيرلان مندي

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو

مع بعض الغيابات في صفوف بيلباو، من المتوقع أن يعتمد مارسيلينو على التشكيل التالي..

التشكيل: 4-4-2

أوناي سيمون

ميكيل بالينزياجا - يراي ألفاريز - إينيجو مارتينيز - أوسكار دي ماركوس

إيكر مونياين - دانييل جارسيا كارييو - أويير زاراجا - أليكس بيرنجوير

إينياكي ويليامز - أويهان سانسيت

ما هو تاريخ مباريات ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في السوبر الإسباني؟

تعتبر المباراة المقبلة هي المواجهة الثانية فقط بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في تاريخ مباريات الفريقين معًا في مسابقة السوبر الإسباني.

لم يسبق وأن التقيا الفريقان معًا في النظام القديم للبطولة، قبل أن يتم تحديثه في العام الماضي، ليكون مكون من نصف النهائي والنهائي، وشهدت قرعة العام الماضي أول مواجهة بينهما.

تمكن بيلباو من التغلب على ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر 2020، بعد أن فاز بهدفين سجلهما راؤول جارسيا مقابل هدف وحيد للملكي كان قد أحرزه بنزيما.