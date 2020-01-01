نهاية حلم نيمار ولاوتارو .. عجز تاريخي في ميزانية برشلونة

برشلونة يعاني من عجز تاريخي في الموازنة مما يهدد مجلس الإدارة وصفقات النادي المنتظرة.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة يعاني من عجز كبير في موازنته العامة خلال العام الجاري بعدما كان قد حقق فائض في السنوات الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت موقع "ذا أثلتيك" والتي أكدت أن النادي في حاجة للحصول على 109 مليون جنيه استرليني خلال الصيف المقبل حتى يسد العجز.

وبحسب ما أوضح الموقع فالنادي سيحاول سد ذلك العجز عن طريق بيع اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لو بدأ في موعده المحدد.

المزيد من الفرق

وقد يواجه برشلونة مشكلة جديدة في سوق الانتقالات نظرًا لتراجع أسعار اللاعبين بعد الأزمة المادية التي مرت بها كرة القدم حول العالم بسبب فيروس كورونا.

تشكيل كرويف المثالي .. الحد الأدنى من نجوم برشلونة وهولندا

وبهذا أيضًا يهدد حلم النادي الكتالوني في ضم اللاعب الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي ونظيره البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان.

وقد يضطر مجلس الإدارة لتقديم إستقالته خلال الصيف المقبل لو تفاقمت الأزمة واستمرت دون حلول خلال الأشهر القليلة القادمة مع حلول موعد تجديد تعاقد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق.

جدير بالذكر أن عقد ميسي الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويستطيع الهداف التاريخي لبرشلونة الرحيل بشكل مجاني في يوليو من العام 2021 لو لم يجدد تعاقده.