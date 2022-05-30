نهاية حقبة أبراموفيتش .. تحالف بويلي يكمل الاستحواذ على تشيلسي مقابل 5 مليار يورو

بشكل رسمي حقبة أبراموفيتش تنتهي في تشيلسي بعد 19 عامًا من النجاحات.

أكمل تحالف تود بويلي بشكل رسمي استحواذه على نادي تشيلسي وأنهى حقبة الروسي رومان أبراموفيتش التي بدأت قبل حوالي 19 عامًا.

إجمالي الصفقة كلفت حوالي خمسة مليار يورو، أكثر من نصفهم بقليل كقيمة للبيع، وصلت لحوالي 2.9 مليار يورو، بينما يذهب المبلغ المتبقي لعملية الاستثمار في النادي.

وتم توقيع اتفاقية الشراء قبل حوالي أسبوعين، ومرت على رابطة ملاك ومديري أندية الدوري الإنجليزي ووافقت عليها الحكومة الإنجليزية وسلطات الاتحاد الأوروبي.

ماذا قال تشيلسي عن الصفقة؟

نادي تشيلسي أصدر بيانًا أعلن من خلاله إتمام كافة الإجراءات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي في شبكة الانترنت.

وكتب النادي: "أكمل رومان أبراموفيتش بيع نادي تشيلسي والشركات ذات الصلة إلى المجموعة الاستثمارية بقيادة تود بويلي وكليرليك كابيتال".

وأضاف: "العملية تمت في إطار زمني متسارع للغاية، ووصفها البعض أنها غير مسبوقة، حيث تستغرق عادة من تسعة أشهر إلى سنة، وتم إكمالها في أقل من ثلاثة أشهر".

وأردف: "النادي تلقى حوالي 250 استفسارًا من مشترين محتملين، وأجرى مفاوضات دقيقة مع أكثر من 100 فرد وجهة، وأبرم 32 اتفاقية سرية، وفي النهاية تلقى 12 عطاءًا تم تقليصهم إلى أربعة ثم إلى ثلاثة مزايدين نهائيين، وتم اختيار تحالف تود بويلي وكليرليك كابيتال ليكون المالك الجديد".

النادي اختتم بيانه مؤكدًا على شكله لجميع عناصر فرق الرجال والنساء وموظفي الفريق على صبرهم ودعمهم لتلك العملية، وتم شكر المالك السابق رومان أبراموفيتش على الـ 19 عامًا الأخيرة أيضًا.