نهاية المسلسل .. ألابا يودع بايرن ميونخ

ألابا إلى أين؟

ذكرت مصادر صحفية ألمانية أن دافيد ألابا قرر الرحيل عن بايرن ميونخ، وسيقوم بتوديع النادي البافاري غدًا الثلاثاء وإعلان رحيله رسميًا عن الفريق.

هذا القرار النهائي بالنسبة للمدافع الدولي النمساوي جاء بعد مسلسل طويل حول مستقبله مع الفريق البافاري ما بين تجديد عقده أو الرحيل إلى أحد كبار أوروبا الآخرين.

ما كان مستجدًا منذ أسابيع يجب تأكيده من قبل الشخص المعني بالقصة غدًا الثلاثاء، حيث ذكرت بعض المصادر الصحفية في ألمانيا أنها ستصبح حقيقة بعد ساعات.

الحقيقة هي أن دافيد ألابا سيغادر بايرن بعد نهاية الموسم الحالي، وهذا ما سيعلنه رسميًا الثلاثاء ليقوم بتوديع بايرن ميونخ وإعلان نهاية مسيرته مع بطل أوروبا والعالم.

ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع ألابا الصيف المقبل، لكن وفقًا للصورة والمستجدات، هناك أيضًا اهتمام كبير يأتي من إنجلترا، وتحديدًا من قبل تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي

وكيل ألابا ينتظر حاليًا عروضًا جديدة من إنجلترا، في غضون ذلك، حيث يفكر اللاعب نفسه في تنحية حلمه باللعب في إسبانيا مقابل عرض أفضل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ألابا مستعد لرفض ريال مدريد من أجل الدوري الإنجليزي

كما أكدت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن النادي الذي يعد المنافس الرئيسي لريال مدريد على ضم ألابا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي هو تشيلسي وفقًا لأغلب المصادر.