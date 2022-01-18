نهاية القصة تقترب .. ريال مدريد يفتح الباب لرحيل هازارد

يمثل البلجيكي إيدين هازارد معضلة حقيقية لنادي ريال مدريد الإسباني، مع عدم اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق عليه وخروجه من حساباته بشكل كامل.

هازارد لم يشارك في مباراتي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة وأتلتيك بيلباو، واكتفى بدور المتفرج من مقاعد البدلاء، لدرجة أن أنشيلوتي اعتمد على مارسيلو وفيديريكو فالفيردي كبديلين على الجناحين في المباراة النهائية.

وكانت تقارير بلجيكية قد أكدت أن رحيل هازارد عن ريال مدريد يمكن أن يتم في الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع ظهوره حزينًا في تتويج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر. (طالع لمزيد من التفاصيل)

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد سيسهل عملية رحيل هازارد، وقرر فتح الباب أمام البلجيكي للخروج من قلعة "سانتياجو برنابيو".

ورغم ذلك، فإن ريال مدريد يعلم بالفعل صعوبة إيجاد فريق يمكنه تحمل راتب هازارد المرتفع، ويدركون تمامًأ أن وضع البلجيكي ليس مثاليًا في النادي.

ويعلم ريال مدريد كذلك أن هازارد ليس لاعبًا يصعب التعايش معه في غرفة الملابس، لكن حقيقة عدم مشاركته في المباريات بانتظام يمكن أن تؤدي إلى مواقف معقدة.

مع نهاية العام الماضي وبداية 2022، شارك هازارد في ثلاث مباريات متتالية أساسيًا، لكنه لم يساهم بشكل كبير في تحسين الأداء الهجومي، وهو ما أبعده مرة أخرى عن المشاركة.

وسيكون أمام هازارد فرصة أخرى للعب أساسيًا مساء الخميس أمام إلتشي في كأس ملك إسبانيا.

وستكون تلك فرصة على إظهار قدرته على وضع اللاعبين أمثال فينيسيوس جونيور ورودريجو في خطر وإظهار معدنه الحقيقي الذي يفتقده منذ وصوله إلى ريال مدريد.

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