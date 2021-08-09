نهاية الجائحة .. برشلونة يعلن عودة 30 ألف متفرج لكامب نو

نادي برشلونة يعلن عدد المتفرجين في ملعب كامب نو خلال المباراة الافتتاحية بالموسم ضد ريال سوسييداد.

أعلن نادي برشلونة اليوم عن السماح لعودة الجماهير لملعب كامب نو من جديد خلال مباراة الفريق الافتتاحية بالدوري الإسباني أمام نظيره ريال سوسييداد.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل، وأوضح من خلاله عن عدد الجماهير المسموح لها بالتواجد في مدرجات الملعب العريق.

وأكد النادي أن الحد الأقصى لحضور الجماهير سيكون 30 ألف متفرج، حيث سيتم بيع 85% من التذاكر المتاحة لأعضاء النادي و15% للبقية.

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وكتب النادي في البيان: "لأول مباراة منذ 17 شهرًا سيتم السماح للجماهير بالعودة لملعب كامب نو، بعدد محدود".

وكشف النادي عن اعتماد نظام قرعة للتذاكر في حال كان الطلب أعلى من المتوفر، ولن يتم السماح بتغيير المقاعد الخاصة بالجماهير.

الظريف في الأمر أن آخر مباراة أقيمت على ملعب كامب نو بجماهير كانت ضد ريال سوسييداد أيضًا في السابع من مارس 2020.

ويخوض برشلونة المباراة والموسم بأكمله دون قائده الذي أعلن الرحيل ليونيل ميسي، حيث ينضم الأرجنتيني لباريس سان جيرمان في الساعات القادمة.

جدير بالذكر أن أحد أسباب رحيل ميسي كان جائحة كورونا التي أثرت اقتصاديًا على برشلونة بصورة لا تسمح له بتسجيل اللاعبين حاليًا.