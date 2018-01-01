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كأس أندية أمريكا الجنوبية

نهائي كوبا سود أمريكانا 2018 | لافتة إنسانية رائعة لضحايا شابيكوينسي

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الفريق الحائز على لقب نسخة 2016 بعد وفاة أغلب أعضاء الفريق

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي أتلتيكو بارانينيسي البرازيلي، عن قيامه بموقف إنساني رائع في مباراة نهائي كوبا سود أمريكانا، بلقاء الإياب.

وسيظهر لاعبي الفريق ولاعبي فريق أتلتيكو جونيور الكولومبي، قمصان فريق شابيكونيسي البرازيلي، رفقة أعلام الفريق.

وخاض الفريقان مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، وانتهت مباراة الذهاب في كولومبيا بهدف لكل فريق، ليكون الحسم في البرازيل.

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وأكد النادي البرازيلي، بأن الأمر الذي يأتي بين الناديين، من أجل التذكير بما حدث لفريق شابيكوينسي الذي سقطت طائرتهم قبل خوض مباراة النهائي من المسابقة ووفاة أكثر من 70 شخصًا في هذا الحادث.

وكانت مباراة نهائي 2016، والتي تجمع بين أتلتيكو ناسيونال الكولومبي وشابيكوينسي، قد تم إلغاءها وإهداء اللقب للفريق البرازيلي بعد تنازل نظيره الكولومبي عن اللقب.

وسيكون الأمر بين الفريقين البرازيلي والكولومبي قبل بداية المباراة، والتي يشهد الفائز بها مواجهة ريفر بليت الأرجنتيني بطل كوبا ليبرتادوريس، على لقب ريكوبا سود أمريكانا.

ولم يسبق لكلا الفريقين أن حقق اللقب القاري سابقًا، لتكون المرة الأولى التي سيحدث فيها هذا الأمر.

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