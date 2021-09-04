كاريير مود فيفا 22: إنشاء ناديك الخاص وقصص موسعة ومميزات جديدة

تم إدخال تحسينات على كل من كاريير مود للاعب والمدرب في فيفا 22 لجعل اللعبة أكثر واقعية هذا الموسم

يعد كاريير مود واحد من أكثر الأنماط شعبية في لعبة فيفا، وقد قامت شركة EA Sports، المنتجة للعبة الشهيرة في نسخة 22 المنتظرة، من إدخال العديد من التحسينات فيه لجعله أكثر واقعية للاعبين.

التغيير الأساسي والكبير في النسخة القادمة من اللعبة، هو إضافة خاصية "إنشاء ناديك"، والذي سيسمح لك بإضافة ناديك إلى أحد الدوريات، والصعود إلى قمة المجد المحلي والقاري.

كما ستكون كل الإضافات والخصائص الجديدة، متوفرة في اللعبة بداية من إصدارها في الأول من أكتوبر المقبل.

وفي التقرير التالي، يلقي موقع جول نظرة على الخصائص الجديدة التي أضافتها الشركة في كاريير مود للعبة فيفا 22.

إنشاء ناديك الخاص

يمكن الآن إضافة أي فريق من إنشائك في كاريير مود، ووضعه في دوري من اختيارك، واختيار غريم مباشر لفريقك، وعند اختيار وإنشاء الفريق، سيمكنك اختيار الاسم واللقب وأطقم الفريق وشعاره والملعب.

هناك العشرات من الخيارات للأطقم والشعارات، مما يسمح لك باختيار أشكال وتصميمات وألوان معينة لجعل ناديك الجديد يبدو ويشعر بالأصالة.

يمكنك أيضًا إنشاء استاد خاص بفريقك من أحد الملاعب الأساسية الموجودة في اللعبة، عليك فقط أن تغير الألوان لتتماشى مع ألوان فريقك، وتغير شكل الشبكة والكثير من الأمور الأخرى.

وبمجرد الانتهاء من إعداد النادي الخاص بك، يمكنك إنشاء عدد من لاعبي الفريق، ومنحهم تقييمات واختيار أعمارهم، وبعد ذلك تقوم بتعيين توقعات مجلس الإدارة، ومنح الميزانية وبداية التحدي للوصول إلى القمة.

كاريير مود للاعب

بالإضافة إلى التحديثات التي حدثت في كاريير مود المدرب، شهد كاريير اللاعب تطورات عديدة أيضًا، لتشعر بمزيد من الواقعية وأن ترتقي لتحجز مكانك في التشكيلة الأساسية.

الآن يمكنك المشاركة كلاعب بديل واختيار اللحظة التي تشارك فيها، كما تم إضافة تصنيفات للمدير الفني حول أدائك ويحدد لك واجبات فردية في المباراة، وكلما زاد التقييم تضمن مكانك في التشكيلة الأساسية وتضمن عدم العودة لمقاعد البدلاء.

وسيكون لديك أيضًا تقييم من المدير الفني لمنتخب بلدك، والذي سيؤثر على دعوتك في فترة التوقف الدولي.

أجواء غرفة خلع الملابس والقصص الموسعة

لجعل اللاعب يشعر بالمزيد من الواقعية، تمت إضافة المزيد من التسلسلات السينمائية في نهاية كل مباراة، فمثلًا تم إضافة شاشات للمفاوضات في فترات الانتقالات تكون أقرب للواقعية ويكون هناك مناقشات العقود أيضًا.

تركز القصص الموسعة على إنجازات وأهداف معينة، مثل الفوز بجوائز رجل المباراة أو لاعب الشهر أو لعب 50 أو 100 مباراة على سبيل المثال.

تغييرات أخرى في كاريير مود

الآن يمكن إضافة شعار في المدرجات، لتحتفل بإنجازات اللاعب الذي أنشأته وكذلك أي لاعب حقيقي في اللعبة، وتم إضافة دوري المؤتمر الأوروبي كبطولة قارية أوروبية ثالثة للأندية.

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