نمر جائع وبديل مُفترس .. فهد المولد ما بين الورقة الرابحة والعودة أساسيًا

هل يستحق فهد المولد العودة إلى التشكيل الأساسي للاتحاد؟

لا خلاف على أن فهد المولد، واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف نادي الاتحاد، حتى لو لم يشارك بشكل أساسي، ولكن خلال الفترة الماضية ظهر اللاعب بمستوى غير مقنع، وذلك باعتراف اللاعب ومدربه البرازيلي فابيو كاريلي، ليصبح مكانه على مقاعد البدلاء، ويتم الدفع به كبديل.

كاريلي أبدى في وقت سابق عدم رضاه من المستوى الذي يقدمه المولد مع الاتحاد، حيث قال عقب مباراة الوحدة أن المولد جلس بديلًا بسبب مستواه خلال الفترة الأخيرة، واللاعب يتفهم هذا الأمر.

وعلى الجانب الآخر، اعترف المولد بأن مستواه تراجع بشكل ملحوظ، حيث قال: "لم أسجل كثيرًا هذا الموسم وتعرضت لانتقادات كبيرة، ولم أقدم المستوى المطلوب بعد، ووجودي على مقاعد البدلاء طبيعي، لأن زملائي الموجودين في الملعب يقدمون أداء مميز، وسأعمل جاهدًا لأستعيد مستواي والقادم سيكون أفضل".

وبعد أن تم وضع المولد على مقاعد البدلاء، قدم المولد مستوى مغاير عن الذي قدمه منذ بداية الموسم، وهو الأمر الذي دفع الجماهير للمطالبة بعودته إلى التشكيل الأساسي.

أرقام المولد كبديل

لعب المولد 4 مباريات كبديل، وذلك أمام القادسية ثم الوحدة والشباب والرائد، وذلك بواقع 89 دقيقة، استطاع خلالها أن يسجل هدفين ويصنع هدف واحد، وكلها أهداف مؤثرة في نتائج تلك المباريات.

المولد سدد الكرة 5 مباريات، منها 2 على المرمى و3 خارجه، وقدم 5 مرواغات، ولمس الكرة في مناطق الخصم 13 مرة، وصنع فرصة محققة للتسجيل، وأتيحت أمامه 3 فرص محققة، استغل منها 2 وسجلهم أهداف.

المولد قدم مستوى مميز للغاية عندما تحول من التشكيل الأساسي إلى مقاعد البدلاء، وأصبح أحد الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة كاريلي.

أرقام المولد أساسيًا

قبل أن يتحول فهد المولد لمقاعد البدلاء كان أحد العناصر في التشكيل الأساسي للفريق، واستطاع أن يشارك في 15 مباراة من أصل 20 مباراة بسبب الإصابة التي جعلته يغيب عن 5 مباريات.

خلال تلك الفترة استطاع المولد أن يسجل هدفين ويصنع 3 أهداف لزملائه، وسدد الكرة 37 مرة، منها 14 تسديدة على المرمى و 13 خارج المرمى، و10 تسديدات تصدى لها المدافعين.

وقدم المولد 38 مراوغة، ولمس الكرة في مناطق الخصم 79 مرة، وصنع 6 فرص محققة للتسجيل، وأتيحت أمامه 9 فرص محققة للتسجيل، لم يستغل منها إلا فرصة واحدة فقط وسجلها هدف.

كما اعترف المولد، فهو لم يقدم المستوى المنتظر منه، الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات من جانب ناديه وأيضًا النقاد الرياضيين خلال فترة ما قبل الجلوس على مقاعد البدلاء.

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المولد أمام الهلال

خلال السنوات الماضية، لعب قاد فهد المولد هجوم الاتحاد أمام الهلال في مباريات الكلاسيكو ببطولة الدوري السعودي للمحترفين في 12 مباراة فقط، ولم ينجح في تسجيل سوى هدفين وصنع مثلهما فقط.

بالرغم من أن المولد واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف الاتحاد خلال السنوات الماضية، إلا وأن أرقامه تشير إلى أنه ليس بالعنصر المؤثر بمباريات الكلاسيكو.

مقاعد البدلاء ليست عيبًا

تُرى، هل يستحق فهد المولد أن يعود للمشاركة بشكل أساسي في مباراة الكلاسيكو، التي ستجمع بين الهلال والاتحاد مساء اليوم الجمعة؟ الأرقام والمعطيات تقول لا.

هناك العديد من اللاعبين المؤثرين مع فرقهم، ولا يشاركون بشكل أساسي، حيث يتم الاعتماد عليهم كأوراق رابحة من مقاعد البدلاء، ويستطيعون أن يساعدوا فرقهم بشكل كبير، ويبدو وأن المولد من نوعية هؤلاء اللاعبين.

جميعنا نتذكر العديد من اللاعبين الذين يمتلكون هذه الميزة، أبرزهم النجم المصري محمد ناجي جدو مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا 2010، وهذا الموسم في الدوري السعودي، اللاعب صالح الشهري مع فريقه الهلال، وغيرهم الكثير من الأمثلة، تواجد المولد على مقاعد البدلاء يعطي النمور قوة إضافية بكل تأكيد.