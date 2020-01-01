نقل مواجهة بيراميدز والاتحاد في الدوري المصري

الاتحاد يقدم موسمًا رائعًا في الدوري المصري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تغيير ملعب مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، المقرر لها في الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز بدأ يضع نفسه على الطريق الصحيح مع أنتي تشاتيتش المدير الفني الجديد، بعد تراجع مستوى مع الفرنسي سباستيان ديسابر.

الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف يقدم موسمًا أكثر من ممتاز خلال الموسم الحالي ويتواجد في المربع الذهبي دائمًا ويسعى للحفاظ على الأداء.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نقل مواجهة الاتحاد السكندري وبيراميدز المقرر لها 16 يناير الجاري من ستاد الإسكندرية بسبب الإصلاحات التي تجرى له.

وأشار الاتحاد أن المباراة ستقام على ملعب "المكس" الخاص بفريق حرس الحدود، في نفس الموعد في تمام السابعة والنصف من الخميس المقبل.

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ويسعى مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم في الحفاظ على سير الدوري المصري الممتاز، خلال المرحلة المقبلة من أجل انتهائها في موعدها.