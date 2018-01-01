نقل مباريات النصر والأهلي والشباب

القرارات تم إصدارها بناءً على خطاب من وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي عدد من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وكأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب أعمال الصيانة في بعض الملاعب.

وقررت اللجنة نقل مواجهة النصر أمام الفتح بالجولة الـ15 بالدوري، والمقرر إقامتها في 28 من الشهر الجاري، من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

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بينما سيتم نقل مواجهة الشباب أمام الساحل بدور الـ64 في كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامتها في الثاني من يناير المقبل، إلى ملعب نادي الشباب، نظرًا لصيانة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

فيما تم الاتفاق على نقل مباراة الأهلي أما الرياض، بدور الـ64 من الكأس أيضًا، المحدد إقامتها في الخامس من يناير، إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، إثر انشغال ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بسبب استضافته لكأس السوبر الإيطالي.

وجاءت قرارات اللجنة عقب الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم الثلاثاء، مع وكالة الشؤون الفنية في الهيئة العامة للرياضة.