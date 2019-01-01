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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

نقل لاعب ليدز يونايتد للمستشفى بعد سقوطه من على دكة البدلاء

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Getty
اللقاء توقف 10 دقائق من أجل علاجه
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نُقل اللاعب جاك كلارك، إلى المستشفى عقب احساسه بالتعب أثناء تواجده على مقاعد بدلاء ليدز يونايتد، في مواجهة ميدلسبروه.

وخاض اللاعب البالغ 18 عامًا، المباراة منذ بدايتها، وخرج بين شوطي اللقاء، وتم إيقاف المباراة ما يزيد عن 10 دقائق من أجل اسعاف اللاعب.

وقال المدير الفني مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد: "ما نعرفه أنه لم يشعر بشيء جيد، لا نعرف السبب بعد، لكن عندما تم نقله لغرفة الملابس شعر بتحسن، لقد تم نقله للمستشفى لنعرف إذا كان جيدًا أم لا".

وأصدر النادي بياناً رسمياً لطمأنه الجماهير: "جاك كلارك شعر بعدما الراحة بين شوطي اللقاء أمام ميدلسبروه، وتلقي الرعاية الطبية، وذهب بعدها للمستشفى مع طبيب الفريق".

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وتابع البيان: "بالنيابة عن الجميع في ليدز يونايتد، نريد أن نشكر الطاقم الطبي للناديين، لتعاملهم مع الحادث".

قمة الجولة الـ31 من الدرجة الأولى الإنجليزية انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بعدما سجل فيليبس هدف التعادل للضيوف، في الدقيقة الـ101 من عمر اللقاء.

وخاض كلارك الموسم الحالي 15 مباراة بقميص ليدز يونايتد، ويعد من أبرز لاعبي الشامبيونشيب المُتابعين من قبل توتنهام وساوثامبتون.

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