نقل الجزائري درفلو إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة

سقط الجزائري أسامة درفلو؛ المحترف في صفوف فيتيسه الهولندي، مصابًا بإصابة خطيرة، خلال مواجهة فيليم 2 تيلبورج.

الجزائري شارك أساسيًا في اللقاء المقام حاليًا على ملعب جيلريدوم، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الهولندي الممتاز.

وتعرض درفلو للإصابة في الدقيقة 36 من المباراة، بعدما سقط بشكل خاطئ على قدمه، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، حيث تبدو إصابته خطيرة.

INJURY UPDATE: #Algerian striker Darfalou brought straight to hospital after he landed wrong on his ankle. Didn't look good in the match, looks even worse now. #Vitesse #Eredivisie #VITwil https://t.co/d2BsKnfHMO