نقلة اقتصادية .. الهلال يخطط للدخول في شركات رأس المال

تخطط إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، في الدخول في شركات رأس المال خلال الفترة القادمة، من أجل تقوية مصادر الدخل المالي للقلعة الزرقاء خلال الفترة القادمة.

الهلال يعد واحدًا من أكثر الأندية على المستوى العربي والخليجي، التي تمتلك قدرة شرائية كبيرة، في ظل الإدارة الرائعة للنادي خلال السنوات الماضية.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن إدارة نادي الهلال تريد الدخول في شركات رأس المال الجريء، وذلك من أجل زيادة مصادر الدخل للنادي السعودي.

ويعد شركات رأس المال الجري، هو توجه اقتصادي نوعي، يعتقد عدد من الاختصاصيين الاقتصاديين بأنه سيكون نقلة غير مسبوقة وتاريخية في عالم الرياضة والاقتصاد، سيكون له أثر على اقتصاد المملكة العربية السعودية.

الصحيفة السعودية أكدت على أن الهلال سيدخل في مجالات المقاولات والصحة والمواهب الرياضية، بجانب النقل التشاركي والحيوانات واللوجستيك عبر شركة "ibe".

وتعد إحدى مشروعات نادي الهلال مع شريكة ibe هو تطبيق من أجل اكتشاف الموهوبين في جميع الألعاب الرياضية، بالتعاون مع نجوم سابقين وحاليين.

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يأتي ذلك بهدف جلب مصادر مالية لنادي الهلال خلال السنوات الماضية، لتطوير النادي وجميع الألعاب، على رأسهم كرة القدم الشغل الشاغل للجماهير.