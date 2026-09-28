نقطة ضوء في ظلام السقوط الأول ليورجن كلوب.. فائز "سري" داخل منتخب ألمانيا!

لم يشعر يان أوريل بيسيك بأنه فائز بين الخاسرين، وقال بعد الخسارة المحبطة للمنتخب الألماني (1-0) أمام اليونان في دوري الأمم الأوروبية: "ليس لدي الكثير لألوم نفسي عليه، لكنني أعتقد أنه عندما تخسر مباراة، فإن أداءك الشخصي لا يكون بتلك الأهمية".

ومع ذلك، كان المدافع العملاق إحدى النقاط المضيئة القليلة في الظهور الأول للمدرب الجديد يورجن كلوب على أرضه. فقد قدم اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، أداءً لا تشوبه شائبة في ثاني مبارياته الدولية فقط؛ حيث أظهر صلابة بالغة في الالتحامات وقوة كبيرة في الكرات الهوائية. وعلق بيسيك بتواضع: "أعتقد أن الأمر كان جيدًا، لقد حاولت فعل كل شيء لمساعدة الفريق، لكن ذلك ببساطة لم يكن كافيًا".

لكن هذا الأداء يبدو أنه سيكون كافيًا ليضمن له استدعاءات أخرى من قِبل كلوب. يُعد بيسيك الآن خيارًا قويًا لمنافسة جوناثان تاه ونيكو شلوتربيك (الذي حصل على راحة هذه المرة)، وبذلك يشعل نجم إنتر المنافسة في مركز قلب الدفاع، وهو ما يصب تمامًا في مصلحة كلوب.

هذا التألق لم يأتِ من فراغ؛ فبالرغم من أن مسيرة اللاعب المولود في مدينة كولن سلكت طرقًا متعرجة في بداياتها، إلا أنها تسير في خط تصاعدي مستمر منذ انتقاله إلى إنتر ميلان في صيف 2023. في إيطاليا، تعلم القائد السابق للمنتخب الألماني تحت 21 عامًا فنون الدفاع الراقي ضمن خطة اللعب بثلاثة مدافعين، وتُوج مع الإنتر بلقبين في الدوري، وحصد الكأس، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

اللافت أن بيسيك كان يفكر، قبل خمس سنوات فقط، في إنهاء مسيرته مبكرًا. فبعد تراجع دوره وإرساله للعب مع الفريق الرديف خلال إحدى فترات إعارته العديدة، وتحديدًا مع نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، وضع اللاعب خطة بديلة لحياته قائلاً: "كنت سأنتقل للعيش في برلين مع أحد أصدقائي، وأدرس الطب، ونؤسس سكنًا مشتركًا".









متى ظهر يان أوريل بيسيك لأول مرة مع المنتخب الألماني؟





سارت الأمور في النهاية على نحو مختلف تمامًا. في مارس 2025، احتفل بيسيك بأول ظهور له مع المنتخب الألماني الأول تحت قيادة يوليان ناجلسمان، ومن المفارقات أن ظهوره الأول جاء ضد إيطاليا. وصرح بيسيك ذات مرة: "عندما أتذكر أنني كنت على وشك التوقف عن لعب كرة القدم، أشعر الآن بسعادة غامرة بالطريقة التي سارت بها الأمور".

نشأ بيسيك في أكاديمية كولن، وخرج في إعارات متعددة إلى كيل، ثم رودا كيركراده في هولندا، مرورًا بالبرتغال وصولاً إلى آرهوس، قبل أن يبيعه كولن للنادي الدنماركي بشكل نهائي. وجاءت انطلاقته الحقيقية مع إنتر ميلان، حتى وإن تأخرت مباراته الدولية الثانية حتى يوم الأحد الماضي، وعن ذلك قال: "لم أشك أبدًا في موهبتي".

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التصريحات الجريئة والمغرورة ليست من شيمه؛ فالشاب الذي حصل على شهادة الثانوية العامة في سن السادسة عشرة (!) والذي تنحدر أصوله من الكاميرون، يتمتع بشخصية هادئة ومريحة ومتواضعة. وحول توقعه تلقي استدعاء للمباريات الدولية في شهر نوفمبر المقبل، أجاب ببساطة: "آمل ذلك".

من المؤكد أنه يحتل الآن مكانة متقدمة في حسابات يورجن كلوب، وهو ما يسعى اللاعب لتأكيده من خلال أدائه مع ناديه. واختتم بيسيك، الذي غادر ملعب أوجسبورج كفائز بين الخاسرين، حديثه قائلاً: "أمامنا الآن شهر من منافسات الأندية، وهذه هي الأماكن التي يجب أن تثبت فيها نفسك. سأحاول فعل ذلك مع إنتر، وبعدها بالطبع آمل في تلقي دعوة أخرى".