نقص شاحنات النقل التلفزيوني بسبب جنازة الملكة .. أزمة جديدة تهدد بتأجيل الدوري الإنجليزي!

الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل لأكثر من سبب.

-**يبدو أن عودة منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي ستواجه أزمة جديدة، وذلك بعد تأجيل الجولة السابعة من المسابقة، بعد وفاة إليزابيث الثانية، ملكة إنجلترا.

وبعد تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حدادًا على وفاة الملكة، فإن الجولة الثامنة مهددة هي الأخرى بالتهديد، لأكثر من سبب.

السبب الجديد الذي ظهر على السطح، هو نقص شاحنات النقل التلفزيوني بسبب تغطية جنازة الملكة إليزابيث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أكدت أن شبكة "سكاي سبورتس" صاحبة الحقوق الرئيسية في نقل الدوري الإنجليزي، تواجه أزمة حادة بسبب نقص شاحنات البث التلفزيوني الخارجية، والتي استعارتها قناة "سكاي نيوز" لتغطية جنازة الملكة.

ومن المقرر أن تبث شبكة "سكاي سبورتس" ثماني مباريات مباشرة في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، تبدأ من مواجهة أستون فيلا ضد ساوثامبتون مساء الجمعة.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تبث الشبكة الإنجليزية مباراتين مباشرتين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، بالإضافة إلى مباريات الدوري الاسكتلندي، والدوري الإنجليزي للسيدات.

ومع تقديم قناة "سكاي نيوز" تغطية غير مسبوقة للأحداث في جميع أنحاء بريطانيا استعدادًا لجنازة الملكة إليزابيث، يوم الإثنين المقبل، وهو ما فرض ضغوطًا مذهلة على موارد الشبكة ككل.

صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن نقص شاحنات النقل التلفزيوني أصبح عاملًا إضافيًا يعقد الأمور أكثر خلال المحادثات حول استئناف كرة القدم بعد تأجيل الجولة الماضية، وهي المحادثات المستمرة بين الدوري الإنجليزي والحكومة.

وتأتي أزمة شاحنات البث التلفزيوني لتضاف إلى أزمة الضغط على موارد الشرطة، حيث سيتم نشر ما يصل إلى عشرة آلاف ضابط شرطة في لندن لإدارة ما وصف بأنه عملية أمنية غير مسبوقة في العاصمة قبل الجنازة.

وسيتم نقل الضباط من جميع أنحاء إنجلترا إلى العاصمة، لذلك ليست المباريات التي ستقام فقط في لندن التي تواجه خطر التأجيل.